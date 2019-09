Probabili formazioni Bologna Roma/ Quote, Palacio o Destro per Mihajlovic?

Si accenderà oggi alle ore 15,00 la sfida per la 4^ giornata di serie A tra Bologna e Roma, è certo è tempo di andare a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. Se infatti ci aspettiamo che Mihajlovic, per le probabili formazioni di Bologna Roma, punti naturalmente sul suo 11 migliore, chiaramente al netto degli assenti, qualche dubbio in più sorge in casa di Paulo Fonseca. La Roma infatti in settimana ha dovuto gestire in vittorioso impegno in Europa league contro il Basaksehir, e pure il tecnico deve fare attenzione agli assenti annunciati in questo turno di Serie A: l’infermeria a Trigoria infatti non è certo vuota. Andiamo allora ad analizzare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Bologna Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè certo i felsinei abbiamo disputato un ottimo inizio di campionato, alla vigilia del fischio d’inizio, il favore del pronostico non può che essere a favore dei giallorossi. Ecco che pure il portale di scommesse snai, per l’1×2 ha dato al Bologna la quota di 2,75, contro l’appena più basso 2,45 per la Roma: il pareggio vale 3,55.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Nella sfida di casa e contro la Roma, di certo Mihajlovic non farà a meno del 4-2-3-1 come modulo di partenza, dove però è forte il duello per il ruolo per la prima punta, tra Palacio (andato in gol col Brescia), Destro e Santander. In avanti poi non mancheranno di certo oggi al Dall’Ara Sansone e Orsolini, con Soriano atteso alle spalle della prima punta. Sono poi maglie consegnate in mediana, per le probabili formazioni di Bologna Roma: vedremo infatti Medel e Dzemaili schierati davanti alla difesa. Proprio qui poi si candidano per un ruolo dal primo minuto Denzwil e Bani al centro: toccherà quindi a Tomiyasu e Dijks agire ai lati.

LE SCELTE DI FONSECA

Come riferito prima, per disegnare le probabili formazioni di Bologna Roma, Fonseca dovrà fare attenzione gestire i suoi, ma in ogni caso non rinuncerà a schierare i suoi seguendo il classico 4-2-3-1. Ecco quindi che quest’oggi in terra emiliana, potremmo vedere ancora dal primo minuto tra i pali Pau Lopez, e di fronte nello schieramento a 4 vedremo al centro Fazio e Mancini, con il duo Florenzi-Kolarov adibito ai lati. Per la mediana la prima soluzione per Fonseca sarebbe la coppia Veretout-Cristante, ma certo non mancano le alternative. Sono poi maglie già consegnate in avanti con Dzeko confermato prima punta di fronte a Pellegrini e il duo Zaniolo-Mkhitaryan pronti sull’esterno.

IL TABELLINO

BOLOGNA ( 4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks: Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone: Palacio All. Mihajlovic

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko All. Fonseca



