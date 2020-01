Probabili formazioni Brescia Milan/ Diretta tv: Corini perde Balotelli (Serie A)

La presentazione delle probabili formazioni di Brescia Milan ci conduce alla 21^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, di cui questa partita rappresenta un anticipo e che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 24 gennaio. I rossoneri provano a volare: dopo aver battuto l’Udinese all’ultimo secondo, Stefano Pioli affronta un’altra gara abbordabile e dunque spera di prendersi la terza vittoria consecutiva per arrivare a mettere le mani sulle posizioni europee, ribaltando il pessimo avvio di stagione. Il Brescia però, naturalmente, se la giocherà: le rondinelle domenica hanno frenato il Cagliari e sperano di ottenere almeno un punto, perché la corsa alla salvezza si è complicata ulteriormente con la clamorosa vittoria della Spal sul campo dell’Atalanta. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Rigamonti, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Brescia Milan.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Milan sarà proposta sulla televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati che la potranno seguire sul canale Sky Sport Serie A, al numero 202 del decoder. In assenza di un televisore i clienti avranno l’alternativa dell’applicazione Sky Go, per attivare il servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA MILAN

LE MOSSE DI CORINI

Per Brescia Milan Eugenio Corini dovrà rinunciare a Balotelli, squalificato dopo l’espulsione di domenica: il grande ex dovrebbe dunque lasciare spazio ad Alfredo Donnarumma che è fermo ai 4 gol in campionato segnati nelle prime giornate. Al suo fianco Torregrossa reduce da una doppietta; la novità dovrebbe riguardare la trequarti con Skrabb che potrebbe essere preferito a Spalek alle spalle dei due attaccanti, in mediana invece avremo Dimitri Bisoli e Romulo che sulle mezzali supporteranno un Tonali che come sempre verrà schierato in cabina di regia, a creare gioco. In difesa invece dovrebbe essere tutto confermato: torna Cistana che dunque fa scalare in panchina Mangraviti e si posiziona al centro dello schieramento al fianco di Chancellor, a destra opererà Sabelli mentre sull’altro lato del campo ci sarà Mateju. In porta Joronen, il Brescia dovrà fare attenzione alle diffide: tre dei titolarissimi sono infatti ad un cartellino giallo dalla squalifica.

GLI 11 DI PIOLI

Pioli conferma il 4-4-2, anche perché in assenza di Calhanoglu la soluzione ideale come modulo rimane questa: rispetto alla vittoria sull’Udinese poi non dovrebbero esserci modifiche allo schieramento iniziale. Kjaer prende il posto di Musacchio e compone la coppia di difesa a protezione di Gigio Donnarumma, Andrea Conti agisce a destra con il terzino goleador Théo Hernandez che invece sarà titolare a sinistra. Per quanto riguarda la mediana, il reparto con le maggiori modifiche rispetto all’inizio della stagione, nel settore nevralgico Bennacer mantiene il posto come playmaker e al suo fianco avrà Kessié che si sta adattando a giocare in un reparto a quattro, come esterno sinistro avremo Bonaventura mentre dall’altra parte Castillejo offre maggiori garanzie di un Suso che appare sempre più lontano dal progetto. Davanti i punti fermi sono due, vale a dire Ibrahimovic e Rafael Leao: due generazioni diverse e due giocatori che stanno dimostrando di avere una buona sintonia, attenzione a Rebic che è stato l’eroe della scorsa domenica ed è pronto a dare il suo contributo entrando dalla panchina.

IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; D. Bisoli, Tonali, Romulo; Skrabb; Al. Donnarumma, Torregrossa

A disposizione: Alfonso, Andreacci, Magnani, Gastaldello, Mangraviti, Ndoj, Martella, Semorini, Viviani, Zmrhal, Spalek, Ayé

Allenatore: Eugenio Corini

Squalificati: Balotelli

Indisponibili: –

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; A. Conti, Kjaer, Al. Romagnoli, T. Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Rafael Leao

A disposizione: An. Donnarumma, Begovic, Gabbia, Brescianini, Paquetà, Suso, Rebic, Piatek

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Calabria, Musacchio, Duarte, Ri. Rodriguez, Lucas Biglia, Calhanoglu



