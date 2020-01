Probabili formazioni Brescia Milan/ Quote, dubbi in mediana per Pioli (Serie a)

Si giocherà stasera, alle ore 20,45 e tra le mura del Rigamonti la sfida tra Brescia e Milan, le cui probabili formazioni sono ora sotto il microscopio, per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Corini come di Pioli in vista di questi big match, che apre il turno di campionato: entrambi i tecnici infatti oggi non possono sbagliare. Ricordiamo infatti che la squadra delle Rondinelle torna oggi a giocare in casa dopo una serie di esiti negativi, che stanno facendo sprofondare il club in piena zona rossa della graduatoria di Serie A: il riscatto deve essere immediato se non si vuole mettere a rischio la salvezza a fine stagione. Pure il Milan non può permettersi oggi di lasciar indietro punti preziosi: dopo un avvio di stagione quanto meno altalenante, i rossoneri finalmente stanno tornando a convincere in campo e classifica e con due vittorie di fila alle spalle è tempo di fare un meritato tris. Andiamo dunque ad analizzare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Brescia Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Tenendo anche conto del pronostico fissato per tale match della Serie A, ecco che non esitiamo a concedere ai rossoneri il favore alla vittoria. Il portale di scommesse snai alla vigilia del fischio d’inizio ha poi confermato la previsione, e nel 1×2 ha assegnato al successo del Milan la valutazione di 1,75, contro il più elevato 4,50 fissato per il Brescia: il pareggio vale invece 3,85.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA MILAN

LE MOSSE DI CORINI

Primo problema per Mister Corini per fissare le probabili formazioni di Brescia Milan è certo l’assenza annunciata di Mario Balotelli, squalificato per due turni dal giudice sportivo. Senza il bomber ed ex del match, ecco che nel 4-3-1-2 delle rondinelle si faranno avanti in attacco Donnarumma e Torregrossa (questo andato in doppietta col Cagliari), supportati da Spalek sulla tre quarti. Per la mediana però il tecnico ritrova Bisoli, stasera in campo dal primo minuto in compagnia di Tonali e Romulo, vere certezze per il centrocampo. Anche in difesa il tecnico pare avere le idee ben chiare: nello schieramento a 4 oggi non mancheranno i centrali Chanchellor e Cistana, mentre Mateju e Sabelli si collocheranno ai lati.

LE SCELTE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Brescia Milan, i problemi di Pioli sorgono invece in difesa, dove Calabria e Musacchio potrebbero dare forfait per infortunio: ecco che in ogni caso si scaldano Conti e Kajer, mentre il reparto verrà in ogni caso completato da Romagnoli e Theo Hernandez. Sono ballottaggi aperti poi anche nella mediana a 4 del 4-4-2 che ormai ci stiamo abituando a vedere: qui infatti cerca posto Ante Rebic, dopo la bella doppietta firmata contro l’Udinese. Potrebbe allora farne le spese Bonaventura, altrimenti usato come esterno di reparto in compagnia di Castillejo: al centro Kessie e Bennacer sono i favoriti per le maglie da titolari. Nessun dubbio però per l’attacco del diavolo: Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic stasera sono sicuri di scendere in campo dal primo minuto.

IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-1-2): 1 Joronen; 2 Sabelli, 14 Chanchellor, 15 Cistana, 3 Mateju; 25 Bisoli, 4 Tonali, 28 Romulo; 7 Spalek; 9 Donnarumma, 11 Torregrossa All. Corini

MILAN (4-4-2): 99 G Donnarumma; 12 Conti, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 T Hernandez; 7 Castillejo, 4 Bennacer, 79 Kessie, 5 Bonaventura; 17 Leao, 21 Ibrahimovic All. Pioli



