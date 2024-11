PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN: CHI GIOCA DOPO IL BERNABEU?

Le probabili formazioni Cagliari Milan attirano tutta la nostra attenzione sulla partita per la dodicesima giornata di Serie A in Sardegna, soprattutto per merito del Milan di Paulo Fonseca che arriva dalla grande vittoria in casa del Real Madrid in Champions League. I rossoneri in questa stagione vanno a sprazzi, con grandi gioie alternate a brusche frenate, quindi paradossalmente da un certo punto di vista Cagliari potrebbe essere più importante di Madrid, specialmente se il Diavolo vuole ancora puntare alla lotta per lo scudetto.

Il Cagliari di Davide Nicola spera invece che il Milan sia magari un po’ distratto, perché dal punto di vista dei rossoblù sardi sarebbe fondamentale tornare a fare punti dopo le ultime tre sconfitte consecutive. La prestazione era stata abbastanza buona lunedì sera contro la Lazio, ma non è bastata per raccogliere punti all’Olimpico e adesso la situazione si è fatta decisamente complicata. Sarà dunque un esame delicato su entrambi i fronti, motivo in più per analizzare adesso le probabili formazioni Cagliari Milan…

ECCO PURE LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Come i nostri lettori sanno, accompagniamo le probabili formazioni Cagliari Milan con il pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai. Nettamente favoriti gli ospiti rossoneri, con il segno 2 quotato a 1,57 mentre poi si sale a quotazioni decisamente più intriganti, come il 4,25 sul segno X in caso di pareggio e naturalmente il 5,50 sul segno 1 se vincesse il Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

DUE SQUALIFICATI PER NICOLA

Davide Nicola dovrà fare a meno degli squalificati Mina e Adopo nelle probabili formazioni Cagliari Milan: il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 e davanti al portiere Scuffet ci aspettiamo Zappa terzino destro, i due difensori centrali Palomino e Luperto, infine a sinistra un possibile ballottaggio con Augello favorito su Obert; un dubbio anche in mediana, dove Marin (favorito) e Deiola si giocano la maglia al fianco di Makoumbou; infine, procedendo verso l’attacco del Cagliari ecco Zortea esterno destro, Gaetano che appare favorito su Viola come trequartista centrale ed infine ala sinistra Luvumbo, tutti alle spalle del centravanti rossoblù che sarà Piccoli.

MOLTI DUBBI PER FONSECA

Dopo il trionfo a Madrid, Paulo Fonseca dovrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni Cagliari Milan, ma con diversi dubbi circa i nomi degli interpreti. Questo non vale ovviamente per Maignan in porta, mentre in difesa ecco Emerson Royal a destra, uno fra Tomori e Thiaw centrale al fianco di Pavlovic, infine Theo Hernandez naturalmente terzino sinistro; dovrebbe essere tutto chiaro in mediana con Fofana e naturalmente Reijnders, mentre sulla trequarti il discorso si fa delicato con i ballottaggi Chukwueze-Musah a destra e Leao-Okafor a sinistra, mentre Pulisic sarà il trequartista centrale, ma potrebbe anche allargarsi a destra e a quel punto entrerebbe in gioco anche Loftus-Cheek; infine ecco Abraham centravanti in assenza di Morata.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN: IL TABELLINO

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. All. Fonseca.