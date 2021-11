Probabili formazioni Finlandia Francia/ Quote, sarà ampio turnover per Deschamps?

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA FRANCIA: CHI GIOCA A HELSINKI?

Con le probabili formazioni di Finlandia Francia analizziamo le scelte dei due CT per la partita che martedì 16 novembre, alle ore 20:45, si gioca per l’ultima giornata nel gruppo D delle qualificazioni Mondiali 2022. I Bleus hanno già staccato il pass per il Qatar, con il roboante 8-0 rifilato al Kazakhstan; per Didier Deschamps potrebbe allora essere l’occasione per far giocare le seconde linee che hanno visto meno il campo, questo al netto della volontà di chiudere il girone in maniera positiva e dunque con una vittoria in più, ancor più preziosa perché in trasferta.

Probabili formazioni Argentina Brasile/ Quote: due tridenti di lusso

Chi rischia è la Finlandia, che oggi sarebbe ai playoff ma non potrebbe permettersi nemmeno il pareggio: dovrebbe essere con almeno due reti per parte, sperando che nel caso l’Ucraina non vada oltre un 1-0 in Bosnia. Insomma, gli scandinavi hanno bisogno di vincere o di un regalo dagli avversari; vedremo cosa succederà, ma mentre aspettiamo possiamo sicuramente leggere insieme in che modo le due nazionali potrebbero essere disposte sul terreno di gioco all’Olimpico di Helsinki, nella valutazione approfondita delle probabili formazioni di Finlandia Francia.

Probabili formazioni Olanda Norvegia/ Quote, a Rotterdam out De Vrij e Haaland

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Finlandia Francia, e allora possiamo andare a vedere cosa preveda il bookmaker per questa partita delle qualificazioni Mondiali 2022. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 5,00 volte quanto messo sul piatto; abbiamo poi il segno X per il pareggio che porta in dote una vincita corrispondente a 3,70 volte la puntata mentre il segno 2, sul quale dovrete scommettere per l’affermazione degli ospiti, la somma che andreste a intascare sarebbe equivalente a 1,65 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA FRANCIA

LE SCELTE DI KANERVA

Italia si qualifica se/ Azzurri agli spareggi (risultati utili, Mondiali 2022)

Markku Kanerva giocherà con un 5-3-2 che in fase offensiva diventerà un 3-4-1-2: in Finlandia Francia infatti i due laterali, che potrebbero essere O’Shaughnessy e Hämäläinen, agirebbero sulla linea dei centrocampisti quando la nazionale scandinava sarà in possesso del pallone, lasciando in questo modo i tre centrali (Arajuuri, Toivio e Väisänen) a protezione del portiere Hradecky. Allo stesso modo cambierà la posizione di Lod, che inizia come centrocampista centrale ma può essere dirottato a fare il trequartista. La cerniera mediana verrebbe composta da Schüller e Glen Kamara, che resterebbero a proteggere la difesa; in attacco è del tutto probabile che Pohajnpalo torni titolare al posto di Forss, anche se l’attaccante del Brentford ha segnato in Bosnia e quindi, in fiducia, potrebbe essere confermato per affiancare l’insostituibile Pukki.

IL TURNOVER DI DESCHAMPS

Ecco dunque il turnover di Deschamps per Finlandia Francia, ma dobbiamo dire che si tratta di supposizioni: essendosi già qualificato ai Mondiali 2022, il CT dei Bleus potrebbe dare spazio a tante seconde linee. In porta può giocare Aréola; in difesa conferma per uno tra Upamecano e Koundé con Lenglet e Zouma che entrerebbero nella formazione titolare, poi sugli esterni abbiamo il ballottaggio Pavard-Dubois a destra mentre sull’altro versante dovrebbe essere Digne a iniziare la partita di Helsinki. Spazio poi al giovane Tchouaméni, di cui da tempo si parla molto bene, che avrà in mano le chiavi del centrocampo, mentre le ultime prestazioni nel Marsiglia hanno fatto salire le quotazioni di Guendouzi, che a questo punto meriterebbe una maglia e può sfruttare la partita di questa sera. Davanti, Griezmann potrebbe essere confermato come trequartista; dovrebbe invece esserci riposo per Mbappé e Benzema, a giocare come attaccanti sarebbero a quel punto Moussa Diaby, che sta avendo una grande stagione con il Bayer Leverkusen, e Ben Yedder che continua a segnare con il Monaco.

IL TABELLINO

FINLANDIA (5-3-2): Hradecky; O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio, Väisänen, Hämäläinen; Schüller, Lod, G. Kamara; Pohjanpalo, Pukki. Allenatore: Markku Kanerva

FRANCIA (3-4-1-2): Aréola; Koundé, Zouma, Lenglet; Pavard, Tchouaméni, Guendouzi, Digne; Griezmann; Ben Yedder, M. Diaby. Allenatore: Didier Deschamps



© RIPRODUZIONE RISERVATA