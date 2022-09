Probabili formazioni Fiorentina Rigas/ Diretta tv: Italiano stravolge i suoi 11?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA RIGAS: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Studiando le probabili formazioni di Fiorentina Rigas parliamo della partita che i viola disputano all’Artemio Franchi, alle ore 18:45 di giovedì 8 settembre: si gioca per la prima giornata di Conference League 2022-2023, e sappiamo bene che la Fiorentina ha guadagnato l’accesso a questa fase superando il complicato playoff contro il Twente. Tornata dunque nella fase a gironi di una competizione internazionale dopo tanti anni, adesso la squadra gigliata se la vuole godere: sulla sica di quanto fatto dalla Roma nella stagione passata Vincenzo Italiano vuole arrivare fino in fondo, così da garantirsi anche l’accesso all’Europa League.

La prima avversaria è il Rigas Skola, squadra lettone che già l’anno scorso aveva provato a qualificarsi al girone cadendo però al terzo turno preliminare; questa volta le cose sono andate meglio, ma è evidente la differenza di valori in campo. Vedremo allora come andranno le cose giovedì all’Artemio Franchi, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo anche fare qualche rapida valutazione sulle potenziali scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Fiorentina Rigas.

DIRETTA FIORENTINA RIGAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Rigas viene garantita dalla televisione satellitare: naturalmente si tratterà di un appuntamento riservato ai soli abbonati, in questo caso il canale di riferimento è Sky Sport Action che trovate al numero 206 del vostro decoder. Come sempre, in assenza di un televisore si potrà poi usufruire senza costi aggiuntivi del servizio di diretta streaming video, disponibile grazie all’applicazione Sky Go; sempre in mobilità la partita valida per la prima giornata di Conference League è accessibile anche ai clienti della piattaforma DAZN, visibile con i suoi canali anche attraverso la stessa Sky.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA RIGAS

LE SCELTE DI ITALIANO

Ovviamente per Fiorentina Rigas le scelte che saranno operate da Italiano sono ancora da valutare. Si pensa comunque al turnover ampio, vista anche l’abbordabilità della partita: in porta dovremmo vedere Terracciano che sarà scelto come portiere di Conference League, davanti a lui potremmo avere una coppia centrale formata da Martinez Quarta e Nastasic con due terzini che invece sarebbero Venuti e Terzic. A centrocampo si prepara Zurkowski, reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli e che ora si vuole ritagliare spazio anche in viola; con lui dovremmo vedere Mandragora in cabina di regia e poi eventualmente Maleh, che sarà confermato. Da vedere nel tridente offensivo se ce la farà Nico Gonzalez, che ha avuto qualche problema fisico e in caso abbia totalmente recuperato sarà titolare così da riprendere contatto con il campo; il favorito per agire da esterno offensivo a sinistra è Saponara, la prima punta sarà Arthur Cabral con eventuale staffetta con Luka Jovic nel secondo tempo.

GLI 11 DI MOROZS

Viktor Morozs pensa al 4-2-3-1 per affrontare Fiorentina Rigas: le sue scelte dovrebbero ricalcare quelle del playoff in cui era arrivata una qualificazione ai rigori sul campo del Linfield. Dunque se così fosse avremmo Steinbors in porta, con una linea di difesa comandata dai due centrali Jagodinskis e Lipuscek e due terzini che sarebbero Sorokins a destra e Mares sull’altro vesante. In mezzo al campo ci sono Jatta e Panic a formare la cerniera di protezione e impostazione della manovra; come trequartista centrale il favorito rimane Zjuzins che sarebbe affiancato da due esterni come Simkovic (o Vlalukin in caso di atteggiamento più difensivo) e Deocleciano che invece si gioca la maglia con Bill. Da prima punta, Andrej Ilic è in vantaggio sulla concorrenza, soprattutto quella di Rekals (ma ci sono anche Kouadio e Friesenbichler).

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA RIGAS: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Nastasic, Terzic; Zurkowski, Mandragora, Maleh; Nico Gonzalez, A. Cabral, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano

RIGAS (4-2-3-1): Steinbors; Sorokins, Jagodinskis, Lipuscek, Mares; Jatta, Panic; Simkovic, Zjuzins, Deocleciano; A. Ilic. Allenatore: Viktors Morozs











