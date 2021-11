Probabili formazioni Germania Liechtenstein/ Quote: libertà per Flick

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA LIECHTENSTEIN: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Germania Liechtenstein ci accompagnano verso la partita di stasera a Wolfsburg, valida per la nona e penultima giornata del girone J della zona europea delle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022. Non ci sarà di fatto nulla di concreto in palio in Germania Liechtenstein: i tedeschi infatti sono già matematicamente qualificati per i Mondiali 2022 mentre gli ospiti sono tristemente ultimi con un solo punto nel girone, dunque per Hans Dieter Flick sarà l’occasione perfetta per fare esperimenti.

Gli ospiti cercheranno di fare bella figura, ripetendo magari la prestazione di inizio settembre, quando avevano perso per 0-2 in casa. La Germania invece vuole far divertire i propri tifosi nell’ultima fatica casalinga del girone e dell’anno solare, anche perché resta il ricordo della sconfitta casalinga contro la Macedonia del Nord, una macchia nonostante la qualificazione arrivata in anticipo. Spazio allora alle ultime notizie circa le probabili formazioni di Germania Liechtenstein.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Germania Liechtenstein, logicamente a senso unico secondo l’agenzia Snai. Il segno 1 infatti è quotato ad appena 1,01 volte la posta in palio sul segno 1, mentre già il segno X per il pareggio varrebbe ben 16 volte la posta, infine la quotazione per il segno 2 in caso di impresa ospite è pari a 40.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA LIECHTENSTEIN

LE MOSSE DI FLICK

Le probabili formazioni di Germania Liechtenstein saranno all’insegna della massima libertà per il c.t. tedesco Hans-Dieter Flick, perché in casa contro il fanalino di coda a qualificazione già matematica si può sperimentare. Questo però rende per noi difficilissimo capire chi giocherà dal primo minuto e anche il modulo di riferimento.

Ipotizzando il 4-3-3, diamo spazio a Ter Stegen in porta; davanti a lui i quattro difensori Ginter, Schlotterbeck, Sule e Raum; i tre centrocampisti potrebbero essere Goretzka, Gundogan e Neuhaus; gli attaccanti potrebbero essere Gnabry a destra e Sané a sinistra ai fianchi della prima punta, ruolo che per una sera potrebbe toccare a Nmecha.

IL TABELLINO

GERMANIA (4-3-3): Ter Stegen; Ginter, Schlotterbeck, Sule, Raum; Goretzka, Gundogan, Neuhaus; Gnabry, Nmecha, Sané. All. Flick.



© RIPRODUZIONE RISERVATA