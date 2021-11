PROBABILI FORMAZIONI GRECIA SPAGNA: CHI GIOCA AD ATENE?

Le probabili formazioni di Grecia Spagna ci introducono alla partita che si gioca alle ore 20.45 di giovedì 11 novembre: per la penultima giornata delle qualificazioni Mondiali 2022 siamo allo Spyrous Louis di Atene, dove nel gruppo B la Roja ha bisogno di una vittoria per poi presentarsi alla sfida contro la Svezia e cercare il sorpasso per qualificarsi subito alla fase finale. Spagna reduce dalla finale di Nations League il mese scorso, e dietro di 2 punti rispetto agli scandinavi: dunque serve vincere, anche perchè gli stessi ellenici potrebbero operare il ribaltone.

La Grecia infatti, sconfitta in Svezia ad ottobre, si trova a -4 dalla Roja: potrebbe vincere questa sera e domenica, e a quel punto Luis Enrique rischierebbe addirittura il posto agli spareggi. Vedremo allora come andranno le cose; aspettiamo che ad Atene le due nazionali facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, intanto possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che verranno operate dai due CT leggendo insieme le probabili formazioni di Grecia Spagna.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Grecia Spagna, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 7,75 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,25 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 1,42 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA SPAGNA

LE SCELTE DI VAN’T SCHIP

Per le probabili formazioni di Grecia Spagna John Van’t Schip non avrà a disposizione Manolas – ancora infortunato – e lo squalificato Chatzidiakos: nel suo 5-3-2 il centrale difensivo potrebbe allora essere Poungouras, che affiancherebbe Mavropanos e Tsimikas in una linea che, davanti al portiere Vlachodimos, avrà in Androutsos e Giannoulis i suoi terzini che potranno eventualmente alzare la loro posizione in fase offensiva, andando a formare un centrocampo a quattro con i centrali Bouchalakis e Siopis e l’avanzamento ulteriore di Bakasetas, che sarebbe a quel punto il trequartista. Davanti, il CT olandese della Grecia potrebbe puntare su Douvikas e Masouras; in ballottaggio ci sono anche Pavlidis (titolare contro la Svezia nell’ultima partita) e Limnios, e quindi bisognerà fare delle valutazioni accurate circa anche lo stato di forma dei giocatori.

GLI 11 DI LUIS ENRIQUE

Luis Enrique punterà inevitabilmente sul 4-3-3 in Spagna Grecia: il portiere titolare è ormai diventato Unai Simon, davanti a lui solito ballottaggio Eric Garcia-Pau Torres con Laporte che invece dovrebbe essere confermato, mentre sugli esterni Carvajal e Jordi Alba sono favoriti sulla concorrenza pur se Azpilicueta rappresenta una valida alternativa a destra. In mezzo al campo Gavi dovrebbe giocare, perchè lo abbiamo visto abbondantemente utilizzato in Nations League e nel Barcellona, dove è già un elemento fondante della squadra; Sergio Busquets dovrebbe essere il classico perno centrale e il riferimento per tutti, Koke l’altra mezzala visto che Rodri eventualmente sarebbe un altro playmaker. Davanti, Ansu Fati si è infortunato sabato con il Barcellona: a questo punto Dani Olmo e Fornals (o Sarabia) possono andare ad affiancare Morata, che sarebbe il centravanti in vantaggio sulla concorrenza.

IL TABELLINO

GRECIA (5-3-2): Vlachodimos; Androutsos, Poungouras, Mavropanos, Tsimikas, Giannoulis; Bouchalakis, Bakasetas, Siopis; Douvikas, Masouras. Allenatore: John Van’t Schip

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Koke; Sarabia, Morata, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique



