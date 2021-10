Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live oggi 12 ottobre

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI: IN CAMPO INGHILTERRA E PORTOGALLO

Oggi martedì 12 ottobre calerà il sipario sulla finestra dedicata ai risultati delle qualificazioni mondiali, è infatti in programma l’ottava giornata dei gironi di qualificazione della zona europea verso i Mondiali Qatar 2022 anche per quanto riguarda i sei gironi (A, B, C, D, F, I) che nella precedente settima giornata erano scesi in campo sabato. In questa finestra di ottobre sono previste “solo” due giornate a differenza delle tre a testa di marzo e settembre, dunque gli impegni di oggi sono gli ultimi e chi ha giocato invece ieri sta già facendo ritorno alle rispettive squadre di club.

Ricordiamo che naturalmente riposano anche in questa ottava giornata Italia, Spagna, Belgio e Francia, cioè le quattro partecipanti alla Final Four di Nations League che, proprio in previsione di questo impegno, sono state tutte inserite in gironi da cinque squadre ciascuno, con i due turni di riposo che spettano ad ogni formazione collocati per le big appunto ad ottobre per giocare la fase finale dell’altra competizione. Nei gironi da sei squadre invece non ci sono mai turni di riposo e dunque non hanno coinvolto le quattro Nazionali impegnate nei giorni scorsi in Italia: adesso però andiamo a scoprire che cosa ci attende oggi.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI: LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, possiamo naturalmente scoprire adesso quali saranno le partite che nelle prossime ore ci daranno i risultati delle qualificazioni mondiali nella zona europea, con l’avvertenza che il fischio d’inizio sarà in programma per tutti questi incontri alle ore 20.45 con una sola eccezione geografica. Nel girone A ecco dunque in campo Serbia Azerbaigian e Portogallo Lussemburgo, turno che sulla carta non dovrebbe riservare sorprese, con le due squadre di casa nettamente favorite. Nel girone B ecco invece Kosovo Georgia e Svezia Grecia, con riflettori puntati sugli scandinavi, che devono approfittare del riposo della Spagna.

Discorso simile anche nel girone C, che naturalmente ci interessa ancora di più perché è quello dell’Italia, ferma al successo di settembre contro la Lituania: stasera si giocheranno Lituania Svizzera e Bulgaria Irlanda del Nord. Nel girone D ecco alle ore 16.00 Kazakistan Finlandia e alle ore 20.45 Ucraina Bosnia, è il gruppo che ha la Francia come Nazionale di riferimento. Passiamo poi ai gruppi di sei squadre con il girone F, che stasera ci proporrà Far Oer Scozia, Israele Moldavia e Danimarca Austria, con i danesi senza dubbio squadra di riferimento. Infine il girone I con San Marino Andorra, Albania Polonia e Inghilterra Ungheria: naturalmente la partita imperdibile sarà quella di Wembley.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 20.45

Serbia Azerbaigian

Portogallo Lussemburgo

CLASSIFICA: Serbia 14; Portogallo 13; Lussemburgo 6; Irlanda 5; Azerbaigian 1.

GIRONE B

Ore 20.45

Kosovo Georgia

Svezia Grecia

CLASSIFICA: Spagna 13; Svezia 12; Grecia 9; Kosovo 4; Georgia 1.

GIRONE C

Ore 20.45

Lituania Svizzera

Bulgaria Irlanda del Nord

CLASSIFICA: Italia 14; Svizzera 11; Irlanda del Nord, Bulgaria 5; Lituania 3.

GIRONE D

Ore 16.00

Kazakistan Finlandia

Ore 20.45

Ucraina Bosnia

CLASSIFICA: Francia 12; Ucraina 8; Bosnia 6; Finlandia 5; Kazakistan 3.

GIRONE F

Ore 20.45

Far Oer Scozia

Israele Moldavia

Danimarca Austria

CLASSIFICA: Danimarca 21; Scozia 14; Israele, Austria 10; Far Oer 4; Moldavia 1.

GIRONE I

Ore 20.45

San Marino Andorra

Albania Polonia

Inghilterra Ungheria

CLASSIFICA: Inghilterra 19; Albania 15; Polonia 14; Ungheria 10; Andorra 3; San Marino 0.



