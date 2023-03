Probabili formazioni Inghilterra Ucraina/ Southgate cerca già la fuga?

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA UCRAINA: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Passiamo in rassegna le probabili formazioni di Inghilterra Ucraina con le due squadre che si affronteranno oggi, domenica 26 marzo 2023 alle ore 18.00 presso il Wembley Stadium di Londra, per la sfida valida per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. È già il secondo appuntamento per gli inglesi dopo il colpaccio in casa dell’Italia, Southgate chiederà ai suoi continuità per mettersi già in pole position per il primo posto nel girone, pur ricordando che le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno direttamente agli Europei.

L’Ucraina invece farà il suo esordio alle qualificazioni di Euro 2024 presentando il consueto mix tra giovani promesse e calciatori già conosciuti dal grande palcoscenico calcistico continentale. L’ultima uscita ufficiale nella Nazionale ucraina resta lo 0-0 contro la Scozia nella UEFA Nations League del 27 settembre scorso. Inghilterra e Ucraina non si affrontano invece dai quarti di finale di Euro 2021: allo stadio Olimpico di Roma furono gli inglesi a vincere con un netto 4-0.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inghilterra Ucraina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa nettamente favoriti sulla carta, infatti il segno 1 è quotato a 1.25, mentre poi si sale a quota 12.00 in caso di segno 2 per la vittoria dell’Ucraina ed infine un pareggio varrebbe 6,00 volte la posta in palio per chi avrà scommesso naturalmente sul segno X.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA UCRAINA

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Le probabili formazioni di Inghilterra Ucraina vedono il ct inglese, Gareth Southgate, insistere presumibilmente sulla formazione che ha espugnato lo stadio Diego Armando Maradona, permettendo alla Nazionale dei Tre Leoni di prendersi una vittoria che mancava dal 1961 in casa dell’Italia. Importante per gli inglesi cercare continuità per candidarsi alla conquista del primo posto nel girone in queste qualificazioni agli Europei. Unica modifica forzata, l’assenza per squalifica di Walker, con James favorito su Trippier per partire dal 1′. Nuova chance per Grealish nel tridente offensivo, col trequartista del Manchester City che non ha incantato però in casa degli azzurri.

LE SCELTE DI ROTAN

Per quanto riguarda invece Ruslan Rotan, ecco che le probabili formazioni di Inghilterra Ucraina mostreranno per la prima volta la Nazionale che, dopo aver fallito d’un soffio la qualificazione ai Mondiali, proverà a regalare una soddisfazione importante a un paese ormai da più di un anno martoriato dalla guerra. Malinovsky e Yarmolenko restano i punti fermi offensivi, grande curiosità anche attorno all’attaccante Mudryk, pagato nel mercato invernale ben 100 milioni di euro dal Chelsea allo Shakhtar Donetsk.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA UCRAINA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Rashford, Grealish; Kane. All.: Southgate.

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Ignatenko, Stepanenko, Malinovsky; Yarmolenko, Dovbyk, Mudryk. All.: Rotan.











