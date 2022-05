Probabili formazioni Integration Heroes Match/ Sarà derby Inter Milan a San Siro?

PROBABILI FORMAZIONI INTEGRATION HEROES MATCH: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Quali sono le probabili formazioni dell’Integration Heroes Match? Difficile dirlo: intanto, possiamo anticipare i temi portanti di una partita che, a San Siro alle ore 20:45 di lunedì 23 maggio, avrà scopo benefico ed è stata organizzata da Samuel Eto’o, che per due stagioni (tra il 2009 e il 2011) ha giocato in questo stadio con la maglia dell’Inter, vincendo il Triplete sotto la guida di José Mourinho. La partita amichevole sarà un modo per mandare un messaggio contro il razzismo e la discriminazione di qualunque tipo, mentre nel concreto servirà per raccogliere fondi da devolvere alla Samuel Eto’o Foundation e un’altra associazione.

Come sempre accade, quando un campionissimo organizza un simile evento l’elenco degli invitati non può che essere di alto profilo: tra i partecipanti che questa sera convergeranno a San Siro e saranno in campo troviamo infatti calciatori del presente e dell’immediato passato, elementi che in particolar modo (soprattutto) hanno militato nell’Inter dei tempi di Eto’o ma sono anche stati fieri avversari nei derby della Madonnina, e dunque hanno giocato nel Milan. Ora, proviamo a stabilire quali possano essere le probabili formazioni dell’Integration Heroes Match anche se, appunto, non sarà affatto semplice.

PROBABILI FORMAZIONI INTEGRATION HEROES MATCH

Come detto, stabilire le probabili formazioni dell’Integration Heroes Match è tutt’altro che semplice. Tuttavia, una prima suggestione potrebbe arrivare dal vedere almeno un tempo con un derby Inter Milan: gli elementi non mancano, per esempio tra le fila dei nerazzurri abbiamo Julio Cesar che occuperà i pali della porta con Marco Materazzi e Ivan Ramiro Cordoba che comporrebbero la coppia centrale di difesa, Javier Zanetti schierato magari da terzino sinistro e poi Esteban Cambiasso in mezzo al campo con Khalilou Fadiga (passato brevemente dai nerazzurri), Eto’o chiaramente giocherebbe con questa maglia e in attacco potrebbe affiancare Giampaolo Pazzini, che del resto ha militato anche nel Milan.

Dall’altra parte? Anche in questo caso bisogna solo ipotizzare, in mancanza di notizie certe. Nelson Dida sarebbe chiaramente il portiere, poi ci sono giocatori come Serginho e Massimo Ambrosini, Patrick Kluivert e Alessandro Matri ma anche Fabio Capello, da vedere ovviamente se l’allenatore di una squadra che all’inizio degli anni Novanta ha vinto tutto sarebbe in campo o in panchina. Non si arriva comunque a 11 giocatori per parte, e allora bisognerà agire di fantasia: per esempio Francesco Totti, che il Milan ha fortemente cercato quando giocava nella Roma, almeno per una sera potrebbe vestire la maglia rossonera…











