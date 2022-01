Probabili formazioni Inter Juventus/ Diretta tv: qualche problema per Allegri

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: CHI GIOCA NELLA SUPERCOPPA ITALIANA?

Con le probabili formazioni di Inter Juventus ci avviciniamo a una partita sempre imperdibile, a maggior ragione quando in palio c’è un trofeo, come sarà domani sera a San Siro, quando in palio ci sarà la Supercoppa Italiana tra l’Inter che è campione d’Italia in carica e la Juventus che ha vinto la scorsa edizione della Coppa Italia, anche se ormai sono passati davvero molti mesi da quegli eventi.

Nel frattempo siamo già al girone di ritorno del campionato successivo, l’Inter è capolista e arriva da otto vittorie consecutive, ma la Juventus arriva da una epica rimonta per la vittoria 3-4 sul campo della Roma e quindi guai a considerare sfavorita la Vecchia Signora. Il Derby d’Italia promette di riservarci tantissime emozioni, ma per viverlo al meglio ci sono alcune cose da sapere: scopriamo allora quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Juventus.

DIRETTA INTER JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA ITALIANA

Ricordiamo nel frattempo che Inter Juventus sarà visibile in diretta tv per tutti in chiaro su Canale 5, naturalmente tasto 5 del telecomando, di conseguenza sarà Mediaset a fornire anche la diretta streaming video del Derby d’Italia da San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Inter Juventus vedono Simone Inzaghi intenzionato naturalmente a schierare la squadra nerazzurra con tutti i suoi titolari abituali, anche se bisogna fare qualche approfondimento su alcuni ruoli. Di certo nessun dubbio nella consueta difesa a tre che vedrà in porta capitan Handanovic e davanti a lui il solito terzetto con Skriniar, De Vrij e Bastoni, con lo slovacco e l’azzurro che sono stati i mattatori della vittoria contro la Lazio.

A centrocampo ecco invece che domenica sera Dumfries è uscito acciaccato e di conseguenza nel ballottaggio con Darmian potrebbe essere favorito l’italiano. Nel cuore della mediana torna Calhanoglu dopo la squalifica ed andrà ad affiancare gli intoccabili Barella e Brozovic, mentre a sinistra ci sarà come sempre Perisic. Infine in attacco potrebbe essere confermato Sanchez al fianco di Lautaro Martinez, anche perché Dzeko è reduce dallo stop per Covid.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Più delicate le scelte per Massimiliano Allegri nelle probabili formazioni di Inter Juventus. Già in difesa si dovrà fare fronte ad alcune assenze pesanti, come quelle di Bonucci e dello squalificato De Ligt, dunque davanti a Szczesny i bianconeri potrebbero schierare una linea tutta italiana e sostanzialmente inedita con Pellegrini a destra essendo squalificato pure Cuadrado, poi Rugani e Chiellini centrali ed infine De Sciglio a sinistra.

Sicuramente si annuncia migliore la situazione a centrocampo, dove il terzetto titolare dei bianconeri potrebbe essere formato da McKennie, Locatelli e Rabiot; quanto all’attacco, naturalmente la notizia di spicco è l’assenza di Chiesa, di conseguenza nel tridente dovremmo vedere Dybala a destra, Morata come punta centrale e Bernardeschi a sinistra.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Pellegrini, Rugani, Chiellini, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata, Bernardeschi. All. Allegri.

