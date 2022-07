Probabili formazioni Inter Monaco/ Come vedere in diretta streaming l’amichevole? Le mosse di Inzaghi

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER MONACO: LE MOSSE DI INZAGHI

Riflettori puntati sulle probabili formazioni di Inter Monaco, intrigante amichevole in programma questa sera, sabato 16 luglio 2022 alle ore 20.30 presso lo Stadio Mazza di Ferrara e sarà solo il primo di alcuni test internazionali. I meneghini dunque sono pronti a mettersi alla prova con quella che si profila un buon test estivo. Chiaramente ci risulta complicato immaginare le mosse di Inzaghi per le probabili formazioni di Inter Monaco, ma di sicuro ci sarà spazio un po’ per tutti e non esclusi un po’ di esperimenti.

DIRETTA INTER MONACO/ Video streaming Sportitalia: il cammino dei nerazzurri

Nei giorni scorsi ad Appiano si sono rivisti De Vrij, Dumfries, Calhanoglu, Bastoni, Barella, Brozovic, Sanchez e Dimarco che saranno regolarmente a disposizione per l’amichevole di questa sera contro il Monaco. Per quanto riguarda lo schieramento iniziale, ci si chiede se ci sarà spazio per Edin Dzeko tra i titolari.

DIRETTA/ Inter Lugano (risultato 4-1) risultato finale: subito poker, Lautaro brilla

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER MONACO: MONEGASCHI AVANTI CON LA PREPARAZIONE

Volendo ipotizzare le probabili formazioni di Inter Monaco, possiamo pensare ad un 3-5-2 per l’Inter con Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Darmian; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro. 4-2-3-1, invece, per il Monaco. Nübel; Aguilar, Maripan, Badiashile, Jakobs; Matazo, Jean Lucas; G. Martins, Volland, Golovin; Ben Yedder.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING INTER MONACO (AMICHEVOLE)

Per quanto riguarda la diretta streaming di Inter Monaco, ci sono buone notizie per i tifosi nerazzurri e gli appassionati di calcio estivo. Infatti la seconda amichevole estiva dei nerazzurri di Simone Inzaghi sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, quindi gratuitamente, su SportItalia. La partita si potrà seguire anche in streaming gratis sul sito di Sportitalia e tramite applicazione ufficiale di Sportitalia, disponibili su tutti i dispositivi IOS e Android, e fruibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv.

Sacchi: "L'Inter è la più forte"/ Capello: "Napoli da scudetto... con Koulibaly!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA