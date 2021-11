Probabili formazioni Irlanda del nord Italia/ Diretta tv, tanti i dubbi di Mancini

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD ITALIA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 20.45 al Windsor park di Belfast la sfida per l’ultimo turno delle qualificazioni ai mondiali del 2022 tra Irlanda del Nord e Italia: vediamo quali sono le mosse per le probabili formazioni del match. Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto solo pochi giorni fa contro gli elvetici, Mancini si gioca domani il tutto per tutto per la qualificazione ai prossimi mondiali del Qatar: per il ct campione d’Europa è vietato sbagliare, ma non è certo nel miglior animo che la nostra nazionale affronta l’impegno.

Se già in vista del match con la Svizzera pesavano e non poco le assenze di Pellegrini, Immobile e Chiellini, ecco che alla vigilia della prova con l’Irlanda del nord, anche Bastoni e Calabria hanno dato forfait nelle ultime ore e pure la posizione di Barella è più incerta che mai. La nazionale azzurra arriva dunque i vera difficoltà alla prova di Belfast: non sarà facile per il ct risolvere i dilemmi per il 4-3-3 iniziale, tenuto conto che i rivali di Baraclough registrano invece una buona condizione. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Irlanda del Nord Italia.

IRLANDA DEL NORD ITALIA DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Naturalmente la diretta tv di Irlanda del Nord Italia sarà su Rai Uno: come ben sappiamo infatti è questo il canale che trasmette tutte le partite della nostra nazionale, quindi si tratterà di un appuntamento in chiaro che potrete seguire anche in diretta streaming video, grazie a sito e app di Rai Play che sono visitabili, senza costi aggiuntivi, con il supporto di dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD ITALIA

LE MOSSE DI BARACLOUGH

Pur non avendo molto per cui lottare, ecco che per affrontare un rivale di livello come gli azzurri Baraclough punterà domani ancora su i soliti titolari, schierati con il 3-5-2 di partenza. A Belfast dunque dovremmo avere ancora Peacocks Farrell tra i pali, mentre in difesa non dovrebbero mancare Evans e Cathcart come pure pure McNair, anche se questi hanno nelle gambe 90 minuti contro la Lituania. A centrocampo spazio per McCann come per il capitano Davis e Saville: sull’esterno si faranno avanti Ferguson e Dallas, ma attenzione a Lewis, sempre a disposizione dalla panchina. In attacco dovrebbero cominciare da titolare Washington e Magennis, ma Taylor potrebbe anche venir preferito domani dal ct.

LE SCELTE DI MANCINI

Come abbiamo accennato prima, non sono pochi i dubbi di Mancini per le probabili formazioni di Irlanda del Nord e Italia, complici certo i tanti assenti segnalati alla vigilia di questo ultimo turno. Di fatto in un po’ tutti i settori del 4-3-3 di partenza la coperta è corta: in difesa staranno ancora titolari forzati Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Emerson, con in panchina pronti in emergenza solo Mancini e Ferrari. A centrocampo poi è dubbia la presenza di Barella, visto molto affaticato anche contro la Svizzera: l’interista proverà a stringere i denti e trovare posto accanto a un non convincente Locatelli e a Jorginho, ma teniamo d’occhio Tonali che potrebbe anche convincere il ct concedergli una maglia da titolare. Sono poi problemi in attacco: senza Immobile e con un Belotti non esaltante contro la Svizzera, il ct potrebbe venir convinto a optare per il “falso nove” con Berardi, Insigne e Chiesa e con Bernardeschi che potrebbe inserirsi a match in corso. Non scordiamoci però di Scamacca, giovane jolly di Mancini.

IL TABELLINO

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington. All Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Insigne, Chiesa. All. Mancini.



