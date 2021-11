Probabili formazioni Irlanda del Nord Italia/ Quote, Mancini con il finto centravanti

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD ITALIA: CHI GIOCA A BELFAST?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Irlanda del Nord Italia: la partita si gioca alle ore 20:45 di lunedì 15 novembre, siamo a Windsor Park dove gli azzurri vanno a caccia della qualificazione ai Mondiali 2022. Conosciamo il contesto: dopo il pareggio contro la Svizzera dovremo vincere sperando che la differenza reti resti migliore di quella rossocrociata, così anche in caso di doppia sconfitta mentre un pareggio nostro e degli elvetici ci porterebbe inevitabilmente in Qatar.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD ITALIA/ Diretta tv: ancora un rebus in attacco

È però un’Italia che ha rallentato la marcia dopo aver vinto gli Europei, e dunque ora ha bisogno di certezze; vedremo cosa succederà a Belfast, intanto possiamo iniziare a ipotizzare in che modo i due Commissari Tecnici intendano disporre le loro nazionali sul terreno di gioco e allora, senza perdere altro tempo, valutiamo insieme i loro dubbi e le loro certezze leggendo insieme le probabili formazioni di Irlanda del Nord Italia.

L'Italia è scaramantica/ Contro la Svizzera stessa maglia e spogliatoio degli Europei

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Irlanda del Nord Italia, per cui possiamo andare a vedere cosa il bookmaker preveda per la partita delle qualificazioni Mondiali 2022. Azzurri nettamente favoriti: il valore posto sul segno 2 per la loro vittoria corrisponde a 1,24 volte la giocata, per contro il segno 1 che identifica il successo dell’Irlanda del Nord vi farebbe guadagnare ben 12,00 volte quello che avrete messo sul piatto. Il segno X, su cui puntare per il pareggio, porta in dote una vincita equivalente a 5,75 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD ITALIA

LE SCELTE DI BARACLOUGH

Federica Morelli, ex moglie e figli Roberto Mancini/ Perchè si sono lasciati? "Matrimonio interrotto da lui"

Ian Baraclough sceglie il 3-5-2 per Irlanda del Nord Italia: i due laterali Dallas e Shane Ferguson sono infatti più offensivi che difensivi, e dovrebbero accompagnare un centrocampo nel quale Steven Davis rimane il riferimento per tutti, con McCann e uno tra Saville e Corry Evans a fare da mezzali. In porta andrà Peacock-Farrell come sempre; davanti a lui avremo una linea difensiva comandata dall’esperienza di Jonny Evans, con McNair e Cathcart che saranno gli altri due centrali. Davanti le scelte di Baraclough sembrano fissate: Magennis e Washington sono i favoriti per agire nel reparto avanzato, ma non va sottovalutato Dale Taylor che potrebbe avere una maglia da titolare mentre Jordan Jones potrebbe cambiare tatticamente l’Irlanda del Nord, aprendo eventualmente a un tridente.

I DUBBI DI MANCINI

Roberto Mancini perde i pezzi: anche Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro, dunque in difesa le scelte per Irlanda del Nord Italia dovrebbero essere obbligate con Acerbi che sarà al fianco di Bonucci, mentre sugli esterni dovrebbero operare nuovamente Di Lorenzo e Emerson Palmieri. A centrocampo va a caccia di riscatto Jorginho, fortemente criticato per aver sbagliato il secondo rigore in due partite contro la Svizzera; poi spazio a Barella e Locatelli ai suoi lati, il nome nuovo potrebbe essere quello di Pessina che, almeno sulla carta, dà la sensazione di partire favorito rispetto a Cristante. Davanti, difficilmente rivedremo Belotti titolare: il Gallo non ha convinto e di conseguenza Mancini dovrebbe tornare al tridente con il finto centravanti, in questo senso avremo uno tra Federico Chiesa e Lorenzo Insigne in posizione centrale con Domenico Berardi che opererà sulla corsia destra.

IL TABELLINO

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, Catchart, J. Evans; Dallas, McCann, S. Davis, C. Evans, S. Ferguson; Magennis, Washington. Allenatore: Ian Baraclough

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson P.; Barella, Jorginho, Locatelli; D. Berardi, F. Chiesa, L. Insigne. Allenatore: Roberto Mancini



© RIPRODUZIONE RISERVATA