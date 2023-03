Probabili formazioni Irlanda Francia/ Deschamps chiede conferme ai suoi

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA FRANCIA: CHI GIOCA OGGI?

Analizziamo le probabili formazioni di Irlanda Francia con le due squadre che si affronteranno oggi, lunedì 27 marzo 2023 alle ore 20.45 presso l’Aviva Stadium di Dublino, per la sfida valida per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. Torna in campo la Francia dopo lo spettacolare 4-0 inflitto all’Olanda nel match d’esordio di queste qualificazioni europee, confermando come i vicecampioni del mondo siano in pole position anche tra le favorite della nuova rassegna continentale.

L’Irlanda fa il suo esordio nella competizione partendo probabilmente contro uno degli avversari più difficili in assoluto. Per i verdi da tenere d’occhio la situazione in un girone in cui l’Olanda è già partita con un passo falso e in cui la Grecia proverà a tornare ai fasti dei primi anni 2000. La settimana scorsa l’Irlanda ha vinto 3-2 con la Lettonia in amichevole mentre Francia e Irlanda non si affrontano dall’amichevole del 28 maggio 2018 vinta 2-0 dai transalpini. In una sfida ufficiale, ultimo incrocio negli ottavi di finale di Euro 2016, sfida vinta 2-1 dalla Francia il 26 giugno 2016.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Irlanda Francia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa nettamente sfavoriti sulla carta, infatti il segno 1 è quotato a 8.50, mentre poi si scende a quota 5.00 in caso di segno 2 per la vittoria della Francia ed infine un pareggio varrebbe 1.35 volte la posta in palio per chi avrà scommesso naturalmente sul segno X.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA FRANCIA

LE MOSSE DI KELLY

Le probabili formazioni di Irlanda Francia partono dall’analisi sul 3-5-2 della formazione di casa. Match d’esordio per l’Eire contro i transalpini, difficile partire sfidando i vicecampioni del mondo ma i verdi dovranno provare a dimostrarsi competitivi in un girone comunque insidioso, con la Grecia già a 3 punti e l’Olanda che proverà a riscattare al più presto i 4 gol incassati proprio dalla Francia. O’Dowda e Doherty dovrebbero essere titolari sulle fasce con Ferguson e Obafemi a fare coppia in attacco.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Il commissario tecnico dei transalpini, Didier Deschamps, per le probabili formazioni di Irlanda Francia sceglierà comunque la miglior formazione possibile, sulle ali dell’entusiasmo per i 4 gol rifilati all’Olanda nel match d’esordio di queste qualificazioni europee. Recuperato Mike Maignan tra i pali, con 3 undicesimi della squadra titolare che dovrebbero essere di marca milanista, in attacco il leader è sempre il velocissimo Kylian Mbappé, desideroso di macinare altri record in Nazionale dopo il Mondiale perso d’un soffio.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA FRANCIA: IL TABELLINO

IRLANDA (3-5-2): Bazunu; Egan, Collins, O’Shea; Doherty, Cullen, Molumby, Knight, O’Dowda; Ferguson, Obafemi. All. Kelly.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Camavinga; Coman, Griezmann, Mbappe; Giroud. All. Deschamps











