Probabili formazioni Irlanda Francia/ I Bleus cercano già la fuga

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA FRANCIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Passiamo in rassegna le probabili formazioni di Irlanda Francia con le due squadre che si affronteranno domani, lunedì 27 marzo 2023 alle ore 20.45 presso l’Aviva Stadium di Dublino, per la sfida valida per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. I Bleus cercano già la fuga dopo lo scintillante poker rifilato all’Olanda nel big match d’esordio, che ha confermato come i francesi vogliano archiviare rapidamente la pratica per il primo posto nel girone.

L’Irlanda spera di rispondere alla Grecia che è partita con una vittoria, confermando la sua candidatura per il secondo posto e la qualificazione. Ultima uscita degli irlandesi, l’amichevole del 22 marzo scorso vinta per 3-2 con la Lettonia, con più di qualche incertezza difensiva da limare. Francia e Irlanda non si affrontano dall’amichevole del 28 maggio 2018 vinta 2-0 dai transalpini. In una sfida ufficiale, ultimo incrocio negli ottavi di finale di Euro 2016, sfida vinta 2-1 dalla Francia il 26 giugno 2016.

DIRETTA IRLANDA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda Francia sarà in chiaro: la sfida e verrà trasmessa su Tv8. L’alternativa naturalmente riguarda la televisione satellitare – per gli abbonati – precisamente ai canali Sky Sport Calcio HD (canale 202) e in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA FRANCIA

LE MOSSE DI KELLY

Le probabili formazioni di Irlanda Francia vedono il ct Kelly alle prese con un primo impegno estremamente difficile, in un girone in cui gli irlandesi puntano a giocarsi la qualificazione da outsider assieme a Grecia e Olanda alle spalle della favorita Francia. Un mix tra vecchio e nuovo nella formazione dei verdi d’Irlanda, con Obafemi a guidare l’attacco e una difesa a tre ormai collaudata, nonostante la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, con Egan, Collins e O’Shea titolari.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Per quanto riguarda invece Didier Deschamps, ecco che le probabili formazioni di Irlanda Francia evidenziano come il Ct dei vicecampioni del mondo possa puntare ancora sui suoi punti fermi, con la velocità di Coman, Griezmann e Mbappe a sostegno del milanista Olivier Giroud, con il compagno di squadra in rossonero Theo Hernandez che manterrà il suo posto sulla corsia di sinistra. A centrocampo, il duo tutto madridista Tchouameni – Camavinga sosterrà la linea mediana con i Bleus che hanno già regalato spettacolo nella prima uscita contro l’Olanda.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA FRANCIA: IL TABELLINO

IRLANDA (3-5-2): Bazunu; Egan, Collins, O’Shea; Doherty, Cullen, Molumby, Knight, O’Dowda; Ferguson, Obafemi. All. Kelly.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Camavinga; Coman, Griezmann, Mbappe; Giroud. All. Deschamps











