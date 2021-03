Probabili formazioni Italia Irlanda del Nord/ Diretta tv: Verratti regista

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD: GLI UOMINI SCHIERATI DA MANCINI

Le probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord ci consentono di presentare la partita che andrà in scena domani sera a Parma per la prima giornata del nostro girone delle qualificazioni mondiali, con l’obiettivo naturalmente di partecipare a Qatar 2022 dopo la dolorosa assenza da Russia 2018. Gli azzurri ci arrivano dopo gli eccellenti risultati ottenuti negli ultimi due anni sotto la guida di Roberto Mancini e come punto di riferimento di un girone nel quale la Svizzera dovrebbe essere la rivale più pericolosa dell’Italia. Adesso però si deve naturalmente pensare all’Irlanda del Nord per cominciare il cammino con il piede giusto, perché solo la prima si qualificherà immediatamente ai Mondiali. Il periodo è complicato per più di un motivo e anche per questo il c.t. ha diramato una lista dei convocati extra-large in vista dei tre impegni che ci attendono negli ultimi giorni di marzo: tutto questo premesso, scopriamo ora quali potrebbero essere le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA IRLANDA DEL NORD

Ricordiamo nel frattempo che Italia Irlanda del Nord sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Uno, come sempre quando si tratta di partite della nostra Nazionale maggiore. Di conseguenza, sarà disponibile per tutti tramite sito oppure app pure la diretta streaming video, garantita dal noto servizio Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD

LE MOSSE DI MANCINI

Le probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord, al netto di alcune assenze per infortuni oppure per Covid, dovrebbero comunque vedere Roberto Mancini intenzionato a confermare la filosofia che finora ha dato ottimi frutti nel suo ciclo azzurro, all’insegna di vittorie e bel gioco. Ecco dunque il solito 4-3-3 con Donnarumma in porta e davanti a lui la linea difensiva a quattro con Florenzi a destra, Emerson Palmieri che dovrebbe essere il favorito a sinistra e in mezzo Bonucci e Chiellini, anche se Acerbi potrebbe soffiare il posto a uno dei due bianconeri. A centrocampo, pur con qualche defezione (vedi alle voci Barella e Jorginho), non si rinuncia alla qualità grazie a Verratti in cabina di regia, affiancato da mezzali di valore come Pellegrini e Locatelli. Infine il tridente d’attacco dovrebbe vedere Immobile come prima punta, affiancato da due ali in grande spolvero come Chiesa a destra e Insigne a sinistra.

LE SCELTE DI BARACLOUGH

Trasferta molto difficile per iniziare il cammino delle qualificazioni mondiali, ma nelle probabili formazioni di Italia Irlanda del Nord il c.t. ospite Ian Baraclough non rinuncerà a schierare i suoi ragazzi con un modulo 3-4-1-2 che, almeno sulla carta, promette di essere abbastanza aggressivo e non rinunciatario – poi sul campo si vedrà. I titolari dal primo minuto potrebbero essere i seguenti: il portiere Peacock-Farrell; davanti a lui una retroguardia a tre uomini formata da Evans, Ballard e Cathcart; linea a quattro invece a centrocampo, dove i titolari nord-irlandesi potrebbero essere Dallas, McNair, McCann e Kennedy; infine, ecco in attacco il trequartista Smith a supporto delle due punte, che dovrebbero essere Boyce e Magennis.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Verratti, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Roberto Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis. All. Ian Baraclough.



