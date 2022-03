Probabili formazioni Italia Macedonia del Nord/ Quote: difesa in emergenza

Manca ancora un po’ di tempo alla partita, ma le probabili formazioni di Italia Macedonia del Nord sono già al centro dell’attenzione, perché giovedì sera a Palermo si giocherà la partita valida come semifinale in gara secca dei playoff della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Chi vince accede alla finale di martedì prossimo, per chi perde il sogno invece sarà già finito ed è un’ipotesi alla quale non vogliamo nemmeno pensare per l’Italia campione d’Europa in carica, almeno in questa prima sfida casalinga contro la Macedonia del Nord.

Inutile pensare alle occasioni sprecate nel girone, che ci hanno portato a chiudere al secondo posto dietro alla Svizzera, che così è già ai Mondiali. Quello è il passato, adesso bisogna evitare il bis della delusione del 2017 e il primo ostacolo è la Macedonia del Nord, già capace di vincere in Germania durante il girone e quindi avversaria da non sottovalutare. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire cosa ci possono dire le probabili formazioni di Italia Macedonia del Nord ad oggi, lunedì 21 marzo 2022.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Italia Macedonia del Nord secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Gli Azzurri sono naturalmente nettamente favoriti e il segno 1 è proposto a 1,19, mentre poi si salirebbe già a quota 6,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 15 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di clamorosa vittoria della Macedonia del Nord a Palermo.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MACEDONIA DEL NORD

LE MOSSE DI MANCINI

Le probabili formazioni di Italia Macedonia del Nord danno a Roberto Mancini notizie preoccupanti in difesa: a parte Gigio Donnarumma, saranno tutti assenti i titolari degli Europei della scorsa estate, si va quindi verso una linea a quattro nella quale a destra dovrebbe trovare posto Florenzi al posto di Di Lorenzo, nella coppia centrale ecco il “derby” tra Acerbi e Mancini per affiancare Bastoni, mentre a sinistra dovrebbe agire Emerson.

Molto più chiara la situazione negli altri due reparti, a partire dal centrocampo che dovrà essere il nostro punto di forza grazie al terzetto composto da Barella, Jorginho e Verratti; sembra già fatto anche il tridente d’attacco, formato da Berardi a destra, Immobile prima punta e Insigne come ala sinistra.

LE SCELTE DI MILEVSKI

Sul fronte macedone, per il c.t. Blagoja Milevski le probabili formazioni di Italia Macedonia del Nord potrebbero riservare un modulo 4-1–4-1 nel quale davanti al portiere Dimitrievski dovremmo vedere la difesa a quattro con il capitano Stefan Ristovski, Velkovski, Musliu e Alioski da destra a sinistra; attenzione alla posizione di Ademi, che potrebbe agire da regista più basso rispetto agli altri centrocampisti, dando vita appunto al 4-1-4-1.

Tenuto contro che il napoletano Elmas è squalificato al pari di Kostadinov e che l’udinese Nestorovski non è stato convocato, dalla mediana in su potrebbero trovare spazio Churlinov, Nikolov, Bardhi e Trajkovski da destra a sinistra in un centrocampo a quattro ed infine Milan Ristovski nei panni del centravanti.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MACEDONIA DEL NORD

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-1–4-1): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Ademi; Churlinov, Nikolov, Bardhi, Trajkovski; M. Ristovski. All. Milevski.

