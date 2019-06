Probabili formazioni Italia Polonia Under 21/ Diretta tv: le scelte azzurre (Europei)

Le probabili formazioni di Italia Polonia Under 21 riguardano la partita che la nostra nazionale gioca alle ore 21:00 di mercoledì 19 giugno presso il Renato Dall’Ara di Bologna, per la seconda giornata del gruppo A agli Europei Under 21 2019. L’esordio è stato ottimo: battuta la bestia nera Spagna, gli azzurrini hanno fatto un passo avanti forse decisivo per la qualificazione in semifinale. Un pareggio contro la Polonia potrebbe concederci la qualificazione virtuale, per quella aritmetica bisognerà vincere ma l’avversario di mercoledì sera tosto, perchè la nazionale dell’Est Europa ha aperto questo torneo battendo il Belgio, e dunque allo stesso modo ha la possibilità di fare un passo avanti. Ora, quando siamo alla vigilia di questa partita delicata, andiamo a vedere in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Dall’Ara, analizzando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Italia Polonia Under 21.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Polonia Under 21 verrà trasmessa in diretta tv, come al solito, dalla televisione di stato: le partite della nostra nazionale agli Europei Under 21 2019 saranno sempre su Rai Uno, e dunque potrete seguirle anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito www.raiplay.it dove selezionare il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA UNDER 21

LE SCELTE DI DI BIAGIO

Naturalmente il punto di domanda per Italia Polonia Under 21 riguarda il possibile turnover di Gigi Di Biagio: forzato quello per Zaniolo il cui posto verrà preso da Orsolini, per il resto si potrebbe andare verso la conferma degli stessi giocatori di domenica. In caso contrario, potrebbe riposare Mandragora: il posto in cabina di regia potrebbe essere preso da Tonali senza dimenticarsi di Locatelli, mentre le due mezzali potrebbero essere ancora una volta Barella e Lorenzo Pellegrini. Se in difesa sembra tutto fatto (Gianluca Mancini e Bonifazi davanti a Meret, Calabresi e Dimarco a correre sugli esterni), nel tridente offensivo Cutrone insidia la maglia di Kean con Federico Chiesa ovviamente confermato a sinistra; possibile comunque che Di Biagio si giochi la qualificazione con la sua formazione tipo, per poi dare spazio alle seconde linee nella terza gara del girone e cioè quella contro il Belgio, sperando di avere la semifinale in tasca dovendo eventualmente blindare il primo posto.

GLI 11 DI MICHNIEWICZ

Czeslaw Michniewicz imposta la sua Polonia con un modulo che dovrebbe essere speculare a quello dell’Italia: in porta va Grabara, davanti a lui i due centrali difensivi dovrebbero essere Wieteska e Bielik con Fila e Petska che avranno spazio come terzini, aiutando i due interni di centrocampo con i quali formare una sorta di catena per la superiorità numerica. Jagiello sul centrodestra e Zurkowski dall’altra parte le due scelte del Commissario Tecnico; in mezzo al loro la regia di Dziczek, davanti invece il punto di riferimento rimane Kownacki con Michalak e Szymanski che invece avranno posto lateralmente. Dunque, se la formazione della Polonia Under 21 sarà questa, non ci sarà nessun cambio rispetto alla squadra che ha battuto il Belgio nell’esordio di Reggio Emilia, aprendo al meglio la sua corsa negli Europei Under 21.

IL TABELLINO

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): 22 Meret; 2 Calabresi, 13 G. Mancini, 4 Bonifazi, 12 Dimarco; 18 Barella, 10 Mandragora, 7 Lo. Pellegrini; 11 Orsolini, 9 Cutrone, 14 F. Chiesa

A disposizione: Audero, Montipò, 15 Adjapong, 6 A. Bastoni, 19 Romagna, 3 Giu. Pezzella, 21 Locatelli, 5 Tonali, 23 Murgia, 17 F. Bonazzoli, 20 Kean

Allenatore: Luigi Di Biagio

POLONIA UNDER 21 (4-3-3): 1 Grabara; 21 Fila, 4 Wieteska, 6 Bielik, 3 Pestka; 19 Jagiello, 16 Dziczek, 7 Zurkowski; 23 Michalak, 9 Kownacki, 10 Szymanski

A disposizione: 12 Lis, 22 Loska, 20 Gumny, 5 Bochniewicz, 15 Jonczy, 8 Piotrowski, 2 Placheta, 17 Jozwiak, 13 Wdowiak, 14 Buksa, 11 Swiderski, 18 Tomczyk

Allenatore: Czeslaw Michniewicz



