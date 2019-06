Video/ Italia Spagna Under 21 (3-1) highlights e gol, che debutto! (Europei 2019)

L’Italia parte alla grande negli Europei Under 21, battendo con un rotondo 3-1 un’altra delle favorite della competizione continentale di categoria, la Spagna. Tutto esaurito allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna per applaudire la formazione di casa, ma gli azzurri nei primi minuti si fanno irretire dal possesso palla degli iberici, che al 9′ passano in vantaggio con un autentico eurogol di Dani Ceballos, che centra il sette con una conclusione a girare da applausi. Azzurri in difficoltà con l’insistito possesso palla degli spagnoli che porta ancora una volta Ceballos a sfiorare il gol. Gli azzurri provano a riorganizzarsi guadagnando profondità in attacco e al 37′ un coast to coast da applausi di Barella trova Federico Chiesa pronto a travolgere tutto e tutti sulla sinistra, per battere il portiere iberico Simon sul suo palo. Tegola per Di Biagio al 40′, proprio Simon esce a valanga su Zaniolo e Martin, è l’italiano ad avere la peggio e a dover lasciare spazio ad Orsolini, applauditissimo in quanto idolo di casa. Nella ripresa l’Italia si dimostra più fresca degli spagnoli e passa dopo l’ingresso in campo di Cutrone per Kean. Proprio Cutrone al 19′ difende strenuamente in area un pallone che finisce nella disponibilità di Chiesa, lesto nel realizzare il 2-1 e la doppietta personale. Ribolle il Dall’Ara, la Spagna ferita non riesce ad opporre l’attesa reazione e al 37′ i conti si chiudono. Il VAR vede la trattenuta in area di Soler su Pellegrini, lo stesso centrocampista dal dischetto spiazza Simon e fissa il 3-1: non ci poteva essere migliore esordio per gli azzurrini. (agg. di Fabio Belli)

VIDEO ITALIA SPAGNA U21, LE VOCI DEL DOPOGARA

Orgoglioso Luigi Di Biagio per la vittoria dell’Italia contro la Spagna all’esordio dell’Europeo Under 21, prestazione piena d’orgoglio ma anche di qualità tecnica da parte degli azzurrini: “La prima gara è sempre la più complicata, poi giocavamo in casa ed eravamo un po’ tesi. Non abbiamo giocato un buon calcio inizialmente, ora serve trovare continuità nel modo di giocare e attaccare. Reagire così contro la Spagna è da grandissima squadra, quindi complimenti ai ragazzi, non era davvero facile fare quello che abbiamo fatto. Nessuno ha sottolineato l’apporto del pubblico, volevo fare un applauso allo stadio e alla città di Bologna. Erano anni che non mi emozionavo così sentendo l’inno nazionale. Barella ha un risentimento, ma niente di che, domani valuteremo meglio. Faremo le analisi in albergo domattina presto. Zaniolo doveva giocare da trequartista, poi l’ho allargato a destra e ha fatto leggermente meglio, visto che abbiamo ritrovato l’equilibrio giusto. La giocata di Federico è stata la scintilla che ha acceso la gara, ma stavamo già prendendo metri. In fase di non possesso pressavamo fuori tempo e quando ce l’avevamo ci è mancata la lucidità per giocare insieme. Dovevamo stare più vicini, poi molto meglio. Come sta? Non benissimo, ha preso una bella botta.” Il CT della Spagna De la Fuente riconosce i meriti dell’Italia: “E’ difficile da spiegare un risultato come questo, visto che nella prima mezz’ora abbiamo dominato, ma dopo l’Italia ha girato la partita, è cresciuta e si è dimostrata una squadra meravigliosa. Nella ripresa è stata dura dopo il loro vantaggio, abbiamo sofferto il caldo e alcune decisioni dell’arbitro, ma dobbiamo guardare avanti“.

