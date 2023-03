Probabili formazioni Italia Romania U18/ Bis per gli azzurrini dopo il tris

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U18

Passiamo in rassegna le probabili formazioni di Italia Romania U18 con le due squadre che si affronteranno oggi, domenica 26 marzo 2023 alle ore 10.30 presso lo stadio Donato Curcio di Picerno, sfida amichevole tra le due selezioni. Azzurrini che cercheranno di fare il bis dopo il tris già rifilato a Potenza ai pari età romeni grazie a una rete di Ciammaglichella e doppietta di Bruno, per il 3-1 finale in favore dell’Italia.

Per il tecnico Daniele Franceschini si è trattato di un’ottima prova che andrà però ora confermata nel secondo test, confermando l’ottimo approccio avuto. Ha spiegato il CT: “Mi è piaciuta la mentalità nell’interpretare la partita contro un avversario forte. L’approccio è stato fondamentale: nel calcio le cose sembrano facili, ma in realtà non lo sono, e appena abbiamo abbassato l’intensità abbiamo subito gol. Domenica verranno utilizzati anche i ragazzi che non hanno giocato oggi: l’obiettivo di queste doppie amichevoli è quello di dare a tutti l’opportunità di mostrare la loro crescita“.

LE SCELTE DI FRANCESCHINI

Daniele Franceschini non modificherà il suo 4-3-1-2 come modulo per Italia Romania U18. A riferimento si può avere la formazione scesa in campo nell’amichevole vinta col punteggio di 3-1 dagli azzurri pochi giorni fa. Il portiere della Lazio Primavera Magro dovrebbe mantenere il suo posto tra i pali, da tenere d’occhio i possibili inserimenti di Casali al posto di Bakoune e di Saiani al posto di Milani. Come nel precedente match il Commissario Tecnico Daniele Franceschini avrà comunque ampio margine grazie alle sostituzioni, trattandosi di una partita amichevole, per dare spazio a tutto il gruppo dei convocati a sua disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U18: IL TABELLINO

ITALIA U18 (4-3-1-2): Magro; Bakoune, Comuzzo, S. Diop, Milani; Parravicini, Di Maggio, Ciammaglichella; K. Bruno; A. Cissé, Bolzan. Allenatore: Daniele Franceschini

ROMANIA U18 (4-3-3): Răfăilă; Aioanei, Tudose, Duțu, Benga; Stancovici, Costea; Șiman, Banu, Capac; Pașcalău. Allenatore: Mogoșanu











