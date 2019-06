Dovremo attendere le ore 21,00 di domani domenica 16 giugno per vedere in campo al Dall’Ara gli azzurrini del ct Di Biagio, e dare il via agli Europei Under 21 con la sfida tra Italia e Spagna U21, di cui ora vedremo le probabili formazioni. Siamo quindi alla vigilia del grande esordio, ma sia il ct azzurro che il suo collega Luis de la Fuente paiono avere le idee ben chiare per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia Spagna U21. Né i padroni di casa e né i vice campioni continentali (sconfitti alla Germania nel 2017) vogliono sfigurare al calcio d’inizio della manifestazione, ma non solo. Ricordiamo infatti che solo la prima di ogni girone entrerà a far parte del tabellone finale degli Europei Under 21, mentre la seconda classificata rischia di dover lasciare la competizione (passeranno solo le migliori delle piazzate). Sia Di Biagio che de la Fuente chiaramente puntano al pass diretto per le fase finale della competizione, ma per raggiungerlo occorrerà essere impeccabili, a partire dalla prima sfida di domani. Andiamo quindi a controllare quali saranno le mosse dei due ct per le probabili formazioni di Italia Spagna U 21 di domani sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Prima di esaminare da vicino le probabili formazioni di Italian Spagna U21 va ricordato che la diretta tv del primo match azzurro agli Europei Under 21 sarà trasmesso dalla televisione di stato: sarà Rai Uno a fornire le immagini della partita, previsti chiaramente ampi pre e post partita con approfondimenti e interviste. Ovviamente per tutti coloro che non potranno sedersi davanti al televisore sarà garantita la diretta streaming video, disponibile sul sito www.raiplay.it con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionando il canale di riferimento.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA U21

LE MOSSE DI DI BIAGIO

Come detto prima, per le probabili formazioni di Italia Spagna U21 il ct Di Biagio pare avere le idee ben chiare e di certo non rinuncerà domani sera a schierare in campo al Dall’Ara il consueto e collaudato 4-3-3. Ecco quindi che tra i pali non dovrebbe mancare dal primo minuto Emil Audero, anche se certo affascina l’idea di schierare anche nei prossimi match il numero 1 del Napoli Alex Meret. Di fronte alla porta però le maglie paiono più che confermate: al centro infatti domani sera non potranno mancare Bastoni e Mancini, mentre toccherà a Pezzella e Adjapong agire dal primo minuti sulle fasce. Per la mediana però le soluzioni alternative non mancano: la prima ipotesi vedrebbe comunque Tonali in cabina di regia, e affiancato da Lorenzo Pellegrini e Zaniolo (il quale però potrebbe venir spostato anche in avanti in caso di necessità). Sarà poi per lo schieramento azzurro un tridente d’attacco di primissimo livello con Kean, Chiesa e Cutrone schierati dal primo minuto: Pinamonti di ritorno dal Mondiale U20 ha però dato forfait per un problema al ginocchio.

LE SCELTE DI DE LA FUENTES

Pure il tecnico della compagine under 21 della Spagna non dovrebbe fare fatica a scegliere i suoi titolari, benchè come accade nello spogliatoio dell’Italia, la qualità del materia a disposizione sia altissima. Seguendo il 4-2-3-1 come modulo di partenza il ct de la Fuentes dovrebbe dare fiducia a molti che già si erano messi in luce lo scorso mese di marzo. Ecco quindi che tra i pali non potrà mancare Sivera, ma di fronte al numero 1 del Deportivo Alaves dovremmo vedere questa volta dal primo minuto in difesa Aguiregabiria e Firpo ai lati e il duo Meré-Unai Nunez al centro. Per la mediana si candidano invece dal primo minuto il giocatore del Napoli Fabian Ruiz in coppa con Merino, mentre dovrebbe essere Fornals ad agire dal primo minuto sulla trequarti. Maglie assegnate poi in avanti con Carlos Soler e Oyarzabal (che si è messo in luce pochi giorni fa con la squadra maggiore) attesi ai lati e Mir prima punta confermata.

IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-3): 1 Audero; 3 Pezzella, 6 Bastoni, 13 Mancini, 15 Adjapong; 7 Pellegrini, 4 Tonali, 8 Zaniolo; 14 Chiesa, 20 Kean, 9 Cutrone All. Di Biagio

SPAGNA U21 (4-2-3-1): 1 Sivera; 15 Aguirregabiria, 4 Merè, 5 Unai Nunez, 20 J Firpo; 8 Merino, 6 F Ruiz; 7 C Soler, 22 Fornals, 11 Oyarzabal; 18 Rafa Mir All. De la Fuentes



© RIPRODUZIONE RISERVATA