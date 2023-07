Probabili formazioni Italia Svezia donne/ Diretta tv: qualche cambio? (Mondiali calcio femminile 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA DONNE: CHI GIOCA DOMANI?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Italia Svezia donne, la partita che si gioca sabato 29 luglio alle ore 9:30 di casa nostra ed è valida per la seconda giornata del gruppo G, ai Mondiali calcio femminile 2023. Tecnicamente vale per il primo posto nel girone, almeno per il momento: dopo ave battuto l’Argentina, le azzurre sono a punteggio pieno e ora puntano almeno un pareggio in quello che è certamente il match più tosto in questo girone, perché le scandinave hanno ottenuto il terzo posto quattro anni fa e sono anche argento olimpico in carica.

Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score (oggi venerdì 28 luglio)

Svezia che però non ha entusiasmato all’esordio, regolando il Sudafrica in rimonta e solo al 90’; dunque anche una big come questa cerca conferme ai Mondiali calcio femminile 2023, che stanno regalando sorprese. Ne arriverà una anche domani? Lo dovremo valutare insieme, ma mentre aspettiamo che arrivi sabato mattina possiamo fare un rapido focus sulle scelte che i due CT potrebbero operare in campo, andando dunque a leggere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Italia Svezia donne.

Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Vittorie per Portogallo e Nigeria! (oggi 27 luglio)

DIRETTA ITALIA SVEZIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Svezia donne sarà garantita dalla televisione di stato: questa emittente si occupa di trasmettere le partite della nostra nazionale ai Mondiali calcio femminile 2023, dunque appuntamento sul canale principale che è naturalmente Rai Uno, con la possibilità di assistere al match, in assenza di un televisore, anche con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, visitando il sito di Rai Play o installando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score: Spagna, primo posto e ottavi!

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA DONNE

LE SCELTE DI BERTOLINI

Milena Bertolini potrebbe cambiare qualcosa per Italia Svezia donne, ma è ancora da valutare. Quasi certamente sarà invariata la difesa con Durante scelta come portiere titolare, davanti a lei la coppia formata da Linari e Salvai con due laterali che saranno ancora Di Guglielmo e Boattin. A centrocampo la regia di Giugliano; qui da vedere se possa trovare posto qualche mezzala che non ha giocato all’esordio, ma puntiamo ancora su Caruso, ormai una titolare nell’Italia donne, e Dragoni che dovrebbe rappresentare il terzo elemento in mediana. In attacco invece possibili conferme sia per Bonansea, il nostro capitano, e Giacinti come prima punta; Girelli, matchwinner contro l’Argentina, se la gioca invece con Beccari e Piemonte, ma attenzione anche a Cantore.

LE 11 DI GERHARDSSON

In Italia Svezia donne Peter Gerhardsson punta su un modulo che dovrebbe essere il 4-4-2. Anche qui bisogna vedere eventuali variazioni sul tema rispetto alla partita vinta contro il Sudafrica; diciamo comunque che avremo tutte conferme, e allora la possibilità di avere una difesa con Eriksson e Ilestedt a fare le due centrali, mentre Andersson e Bjorn agiranno in qualità di terzini. A centrocampo sicuramente bisogna stare attenti alla qualità di Asllani, che parte eventualmente dalla corsia laterale; lei a destra e Fridolina Rolfo a sinistra, mentre in mezzo Angeldal e Rytting Kaneryd potrebbero occuparsi delle trame del gioco. Poi, il tandem offensivo composto da Blackstenius, che è una delle veterane di questa Svezia donne, e Rubensson che dovrebbe avere la meglio sulla concorrenza.

ITALIA SVEZIA DONNE: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Dragoni, Giugliano, Caruso; Girelli, Giacinti, Bonansea. Allenatore: Milena Bertolini

SVEZIA (4-4-2): Musovic; Andersson, Eriksson, Ilestedt, Bjorn; Asllani, Angelda, Rytting Kaneryd, Rolfo; Rubensson, Blackstenius. Allenatore: Peter Gerhardsson











© RIPRODUZIONE RISERVATA