DIRETTA/ Italia Argentina (risultato finale 1-0): decide il gol di Girelli! (Mondiali 2023, oggi 24 luglio)

DIRETTA ITALIA ARGENTINA DONNE (RISULTATO 1-0): GOL DI GIRELLI

Italia Argentina donne 1-0: il risultato finale sancisce un eccellente debutto per le Azzurre della c.t. Milena Bertolini ai Mondiali di calcio femminile 2023 ad Auckland, grazie alla vittoria firmata al minuto 87 dal gol di Girelli. Una partita non bella, perché l’Argentina punta soprattutto sull’aggressività e la difesa, le Azzurre sicuramente hanno giocato meglio ma facendo molta fatica a rendersi davvero pericolose, almeno fino al 42’ minuto del secondo tempo, quando la veterana Cristiana Girelli con un colpo di testa ha risolto la partita dando i primi 3 punti all’Italia nel girone G.

La diretta di Italia Argentina vede la prima occasione per le Azzurre al 10’ con un tiro di Giacinti che il portiere blocca, poi al 15’ c’è anche un gol di Caruso, annullato però per fuorigioco. L’Argentina non si rende pericolosa, ma anche l’Italia fatica ad incidere, c’è un altro gol annullato al 42’ ma il fuorigioco di Giacinti è ancora più netto. Nella ripresa continuano le Azzurre a fare la partita, ma con poche vere occasioni. Tutto cambia però al minuto 87: cross di Boattin e Girelli (entrata in campo da pochi minuti) colpisce di testa alla sua maniera e segna il gol del vantaggio dell’Italia. Nel recupero l’Argentina deve provarci, ci sono brividi soprattutto per la punizione di Stabile respinta da Durante, ma infine arriva la vittoria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA ARGENTINA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della diretta Italia Argentina donne sarà visibile su Rai 1, con l’opzione della visione in HD nel canale di riferimento. La Rai detiene i diritti di tutte le partite della Nazionale italiana oltre ad alcune gare della rassegna iridata.

Esistono varie soluzione anche per la diretta streaming dell’incontro. Oltre al consueto Rai Play, si può assistere a questo match anche su Fifa+. Il canale online della massima federazione calcistica fornisce la possibilità di vedere tutte le partite del Mondiale con il commento in lingua inglese.

DEBUTTO AI MONDIALI

La diretta Italia Argentina donne, in programma lunedì 24 luglio alle ore 08:00, racconta della prima partita del Mondiale 2023 per le Azzurre di Milena Bartolini. Dopo aver raggiunto i quarti di finale nella passata edizione di Francia 2019, miglior risultato insieme a quello di Cina 1991, l’Italia punta a migliorarsi ancora e per farlo dovrà passare per il raggruppamento che le vede coinvolte con Svezia, Sudafrica e proprio l’Argentina.

L’Albiceleste, campione del mondo nel maschile nei Mondiali di Qatar 2022, ha raggiunto nel femminile al massimo i giorni, traguardo ottenuto tre volte (2003, 2007 e 2019). L’Argentina ha però dalla sua parte dimostrato di essere storicamente una buona nazionale a livello continentale come dimostra la Copa America vinta nel 2006 dopo aver perso tre finali consecutive, arrivando al terzo posto nel 2018 e 2022.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA DONNE

Le probabili formazioni della diretta Italia Argentina donne vedono le ragazze Azzurre schierarsi col 4-3-3. In porta ci sarà Giuliani, difesa a quattro composta da Bartoli, Linari, Salvai e Boattin. A centrocampo Giugliano e Caruso agiranno da mezzali con Cernoia che avrà il compito di faro della zona nevralgica. In attacco spazio al tridente Giacinti, Girelli e Bonansea.

Risponde l’Argentina con il medesimo modulo con Correa che indosserà i guantoni e verrà aiutata a difendere dalle compagna Braun, Mayorga, Cometti e Stabile. A centrocampo Rodriguez, Benitez e Ippolito saranno disposte in questo oridne da destra verso sinistra mentre in attacco Bonsegundo e Banini supporteranno la punta centrale Larroquette.













