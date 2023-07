Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score (oggi domenica 23 luglio)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: OGGI TRE BIG!

Altro giorno di partite oggi, domenica 23 luglio, quindi anche di risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, che ormai sono entrati nel vivo del cammino della nona edizione della rassegna iridata del calcio “rosa” ospitata in Australia e Nuova Zelanda, per la prima volta in due Paesi diversi e con ben 32 Nazionali partecipanti. Finalmente manca poco ormai pure per vedere in azione l’Italia, che debutterà domani mattina contro l’Argentina, ma per il momento andiamo a presentare il programma che ci attende invece nelle prossime ore.

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, purtroppo penalizzati da un fuso orario molto pesante, cosa ci regaleranno oggi? Innanzitutto, osserviamo che la prima partita odierna sarà Svezia Sudafrica alle ore 7.00 per il girone G a Wellington (attenzione perché è il gruppo dell’Italia), mentre alle ore 9.30 sarà in programma la partita tutta europea Olanda Portogallo a Dunedin per completare la classifica del girone E (iniziato ieri) ed infine la chiusura della domenica sarà alle ore 12.00, quando sarà in programma Francia Giamaica per aprire anche il girone F a Sydney.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: I GIRONI

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 ci offriranno quindi oggi davvero molti spunti, a cominciare naturalmente da Svezia Sudafrica, che ci interessa parecchio dal momento che aprirà il nostro gruppo. La Nazionale di riferimento dovrebbero essere le scandinave, che sono argento olimpico e bronzo mondiale in carica, quindi tra le più forti del mondo, ma naturalmente per il nostro c.t. Milena Bertolini sarà di fondamentale importanza anche conoscere meglio il Sudafrica, sul quale abbiamo meno riscontri.

Sarà poi stuzzicante Olanda Portogallo, partita naturalmente affascinante anche in campo femminile, pur con i Paesi Bassi che dovrebbero avere qualcosa in più nel contesto di un girone certamente di altissimo livello considerando che comprende anche gli Usa, cioè entrambe le finaliste della scorsa edizione. Infine, ci sarà curiosità anche per il debutto della Francia, Nazionale in crescita pure con le donne, ai quarti nella scorsa edizione e semifinalista agli Europei dello scorso anno.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

GIRONE E

ore 9.30 Olanda Portogallo 1-0 – 13′ Van der Gragt

CLASSIFICA: Usa 3, Olanda, Portogallo, Vietnam 0.

GIRONE F

ore 12.00 Francia Giamaica

GIRONE G

RISULTATO FINALE Svezia Sudafrica 2-1 – 48′ Magaia (Su), 65′ Rolfo (Sv), 91′ Ilestedt (Sv)











