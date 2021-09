Probabili formazioni Juventus Chelsea/ Diretta tv: è emergenza attacco

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHELSEA: A CHI TOCCA SCENDERE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Juventus Chelsea ci accompagnano naturalmente verso la grande partita che domani sera si giocherà all’Allianz Stadium per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Siamo nel gruppo H, che vede Juventus e Chelsea appaiate al comando della classifica a quota 3 punti, avendo onorato il pronostico nella prima giornata rispettivamente contro il Malmoe per i bianconeri oppure per i campioni d’Europa in carica contro lo Zenit San Pietroburgo.

Le gerarchie del girone dovrebbero essere abbastanza chiare, ma naturalmente chi vincesse oggi si metterebbe in una posizione di forza anche nella lotta per il primato finale, mentre chi perdesse potrebbe avere qualche grattacapo in più, soprattutto per la Juventus che gioca in casa e poi avrà il ritorno a Londra. Di certo sarà una partita stuzzicante, andiamo allora a leggere le probabili formazioni di Juventus Chelsea alla vigilia della partita.

Ricordiamo nel frattempo che Juventus Chelsea sarà visibile esclusivamente tramite Amazon Prime Video, la grande novità della stagione per la miglior partita di ogni mercoledì in Champions League. Sarà dunque una diretta streaming video, fruibile però anche tramite Smart Tv o collegando il proprio televisore a dispositivi appositi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHELSEA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Parlando dunque delle probabili formazioni di Juventus Chelsea, ecco che Massimiliano Allegri confermerà l’ormai consueto modulo 4-4-2 nel quale, dopo il turno di riposo in campionato, Szczesny tornerà saldamente a difendere i pali della Juventus. La retroguardia a quattro davanti al polacco sarà invece composta da Danilo a destra, Bonucci e De Ligt coppia centrale e Alex Sandro terzino sinistro.

Come esterni di centrocampo, Chiesa sembra sicuro del posto da titolare a sinistra, mentre la maglia sulla fascia destra potrebbe essere di Juan Cuadrado, in leggero vantaggio nel ballottaggio con l’altro ex viola Bernardeschi. Nel cuore della coppia mediana del centrocampo della Juventus ecco invece Locatelli affiancato da Bentancur. Problemi evidenti in attacco, dove le assenze di Dybala e Morata pesano come macigni: giocheranno Kean e Kulusevski, attesi a un delicato esame di maturità.

LE MOSSE DI TUCHEL

Sul fronte inglese, le probabili formazioni di Juventus Chelsea dovrebbero riservarci da parte di Thomas Tuchel un modulo 3-5-2, con Mendy in porta essendo ormai senza ombra di dubbio l’estremo difensore titolare dei campioni d’Europa. Davanti a lui nella difesa a tre dei Blues spazio per Christensen, Rudiger e Thiago Silva, due su tre con trascorsi in Serie A che potrebbero tornare utili sfidando la Juventus.

Sulle fasce agiranno i due spagnoli Azpilicueta a destra e Marcos Alonso a sinistra, mentre il cuore della mediana del Chelsea sarà composta da Kovacic, naturalmente Jorginho e Kante, si tratta forse del principale punto di forza della squadra londinese. In attacco ecco la coppia composta da Werner e naturalmente Lukaku, il colpaccio dell’estate. In panchina tantissimi talenti, da Pulisic fino a Mount, carte preziose per Tuchel a partita in corso.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kean, Kulusevski. All. Allegri.

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kante, Alonso; Werner, Lukaku. All. Tuchel.



