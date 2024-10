PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: ANCORA INCERTEZZA SUI TITOLARI

Le probabili formazioni Juventus Lazio ci offriranno diversi spunti, anche perché molte maglie sono ancora in bilico, specie sul fronte bianconero, a poche ore dal big-match di stasera, sabato 19 ottobre 2024, per l’ottava giornata di Serie A all’Allianz Stadium. Thiago Motta ha bisogno di tornare a vincere dopo il deludente pareggio casalingo contro il Cagliari: finora la sua Juventus o domina, oppure non riesce a vincere, quasi stesse vivendo una sorta di contrappasso dantesco rispetto al celebre “corto muso” del predecessore Max Allegri.

La Lazio così arriva a casa Juventus con gli stessi punti dei bianconeri dopo la vittoria in rimonta contro l’Empoli appena prima della sosta. I biancocelesti stanno viaggiando molto bene (Europa League compresa) e un risultato positivo questa sera potrebbe lanciare definitivamente le ambizioni dei capitolini come outsider di lusso in zona Champions League. Insomma, ci sono tantissimi motivi per curiosare più dettagliatamente ora nelle probabili formazioni Juventus Lazio…

QUOTE E PRONOSTICI CHE COSA CI POSSONO DIRE?

Nelle probabili formazioni di Juventus Lazio ne approfittiamo anche per dare uno sguardo al pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai. I bianconeri sono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,05, mentre il pareggio vale 3,25 sul segno X e infine si arriva a 3,80 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Lazio a vincere oggi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

MOLTI DUBBI PER THIAGO MOTTA

Le probabili formazioni Juventus Lazio ci dicono che Thiago Motta ha ancora qualche dubbio da sciogliere. Il modulo è il 4-2-3-1 e sicuramente avremo Di Gregorio in porta, ma già in difesa segnaliamo il ballottaggio tra Savona e Daniolo come terzino destro. I due centrali saranno Kalulu e Gatti, mentre a sinistra ci potrebbe essere Cabal, sebbene non è da escludere un arretramento di Cambiaso qualora più avanti giocasse Weah; in mediana dovrebbe essere tutto chiaro grazie a Thuram e Locatelli; sulla trequarti abbiamo già detto di Cambiaso, sicuramente titolare ma bisogna capire in quale ruolo, spera dunque Weah in assenza dello squalificato Conceicao, mentre Douglas Luiz potrebbe insidiare Fagioli e di conseguenza le certezze sono Yildiz ala sinistra e Vlahovic centravanti.

IDEE CHIARE PER BARONI

Sul fronte biancoceleste delle probabili formazioni Juventus Lazio dobbiamo invece annotare che Marco Baroni dovrebbe avere un solo dubbio in vista della partita di questa sera. Il modulo degli ospiti è uno speculare 4-2-3-1 e davanti al portiere Provedel la difesa a quattro dovrebbe essere formata da destra a sinistra da Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares; nel cuore della mediana ecco il ballottaggio più caldo per la Lazio, quello tra Guendouzi e Vecino che si giocano il posto disponibile al fianco di Rovella; tutto chiaro anche nel reparto avanzato dei capitolini, con Isaksen ala destra, Dia come trequartista centrale, Zaccagni a sinistra e infine Castellanos che sarà il centravanti della Lazio stasera.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Thuram, Locatelli; Cambiaso, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.