Probabili formazioni Juventus Lecce/ Quote, problemi a sinistra per Sarri (Serie A)

Siamo all’appuntamento con le probabili formazioni di Juventus Lecce: la partita si gioca alle ore 21:45 di venerdì 26 giugno, e rappresenta l’anticipo nella 28^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I bianconeri hanno superati indenni il primo esame verso il nono scudetto consecutivo: vittoria sul campo del Bologna e parziale riscatto della finale di Coppa Italia, ma le domande sul gioco proseguono. Adesso un altro test, contro un Lecce affamato di punti dopo aver ricevuto una brutta lezione dal Milan, a domicilio: per i salentini si tratta di racimolare un bottino che sia utile per salvarsi, la strada è ancora del tutto in salita ma se non altro i risultati che sono maturati nel turno precedente rendono ancora possibile centrare l’obiettivo. Chiaramente, considerati i rapporti di forza, sono i campioni d’Italia ad avere maggiormente il compito di vincere e rispettare il pronostico, tenendo a distanza le avversarie per lo scudetto; a questo punto aspettiamo che si entri sul terreno di gioco per questa partita, ma intanto possiamo fare una breve valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Lecce.

QUOTE E PRONOSTICO

I bianconeri sono largamente favoriti nel pronostico su Juventus Lecce, come si evince anche dalle quote fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare appena 1,16 volte la vostra puntata, e siamo già ad un valore di 8,00 volte la giocata sul segno X che identifica l’ipotesi del pareggio. L’affermazione esterna dei salentini, regolata dal segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 16,00 volte quello che avrete messo sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE

LE DIFFICOLTA’ DI SARRI

Le probabili formazioni di Juventus Lecce ci dicono che Maurizio Sarri ha problemi in difesa: Danilo si è fatto espellere a Bologna e dunque è squalificato, De Sciglio è stato vittima dell’ennesimo problema muscolare, Chiellini non è ancora al top. Dunque, il terzino sinistro dovrà essere Matuidi; il francese si sacrifica come già aveva fatto qualche tempo fa, a destra confermato Cuadrado così come la coppia formata da Bonucci e De Ligt che opererà a protezione del portiere Szczesny. Con l’ex Psg spostato qualche passo indietro, a centrocampo torna utile Ramsey: il gallese potrebbe riprendersi la maglia da titolare affiancando Pjanic e con Bentancur sull’altra mezzala, ma attenzione alla soluzione con il bosniaco in panchina e Rabiot che a quel punto giocherebbe dal primo minuto. Nel tridente offensivo ci sarà il cambio tra Douglas Costa e Bernardeschi; confermati ovviamente sia Dybala che Cristiano Ronaldo, in attesa di capire se Higuain riuscirà ad accomodarsi in panchina.

LE SCELTE DI LIVERANI

Fabio Liverani deve rinunciare a Lapadula, che si è infortunato contro il Milan e che allunga la lista degli indisponibili in cui compaiono già Dell’Orco e Barak (mentre Deiola e Farias proveranno a stringere i denti per andare almeno in panchina): la prima punta dunque sarà Babacar, alle sue spalle il ballottaggio è a tre e riguarda Marco Mancosu, Falco e Saponara. Il primo di questi potrebbe comunque arretrare come già fatto nell’ultimo impegno, andando a prendersi una delle due maglie riservate alle mezzali: con questo schieramento ci sarebbe la conferma di Tachtsidis in cabina di regia, poi Petriccione si giocherà il posto con Majer e Shakhov. In difesa potrebbe tornare titolare Rossettini, che non aveva giocato la partita di lunedì sera; al suo fianco dunque ci sarà uno tra Lucioni e Meccariello ma con il primo che rimane favorito, sugli esterni non dovrebbe cambiare nulla e dunque rivedremo Rispoli e Calderoni, in porta chiaramente Gabriel.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Rabiot, Muratore, Bernardeschi, Higuain

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Danilo

Indisponibili: De Sciglio, Demiral, Alex Sandro, Khedira

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mar. Mancosu; Falco, Saponara; Babacar

A disposizione: Vigorito, Chironi, Paz, Meccariello, Vera, Majer, Shakhov, Deiola, Farias

Allenatore: Fabio Liverani

Squalificati: –

Indisponibili: Dell’Orco, Barak, Lapadula



