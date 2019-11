Probabili formazioni Juventus Milan/ Diretta tv: Ramsey sulla trequarti? (Serie A)

Analizziamo le probabili formazioni di Juventus Milan, il big match che domenica 10 novembre alle ore 20:45 chiude il programma della 12^ giornata in Serie A 2019-2020. La squadra bianconera spera di confermare il suo grande passo, galvanizzata dal passaggio del turno in Champions League con due giornate di anticipo; una vittoria che ha dato grande fiducia e prepara al meglio la sfida contro i rossoneri, nella quale Maurizio Sarri dovrà dimostrare di poter crescere sul piano del gioco. Il Milan vuole solo vincere, non importa come: un successo a Torino sul campo della capolista sarebbe ottimo per rilanciarsi dopo il ko interno contro la Lazio e provare a scalare una classifica che si sta facendo complessa. Aspettando allora il calcio d’inizio della partita, studiamo quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori nella lettura approfondita delle probabili formazioni di Juventus Milan.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEERE LA PARTITA

Juventus Milan verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque affidarsi al decoder di Sky per seguire questa partita di Serie A, e in assenza di un televisore avranno come sempre l’alternativa dell’applicazione Sky Go, grazie alla quale attivare il servizio di diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

LE SCELTE DI SARRI

De Ligt potrebbe recuperare per Juventus Milan, ma resta in forse: con il forfait dell’olandese ci sarà spazio per uno tra Rugani e Demiral al fianco di Bonucci, mentre Cuadrado che era squalificato in Champions League si riprende la fascia destra e Alex Sandro torna titolare a sinistra, dopo aver saltato il derby. A centrocampo si dovrebbe rivedere Matuidi, schierato sul centrosinistra a fare compagnia a Pjanic; non dovrebbe mancare il consueto apporto di Khedira che con Sarri è tornato a essere un titolare imprescindibile, mentre i dubbi sono sulla trequarti dove potrebbe arrivare la conferma di Ramsey, autore del gol che ha sbloccato la partita di Mosca. In alternativa ovviamente Bernardeschi, ma Douglas Costa potrebbe andare a formare il tridente classico che si era visto all’inizio della staigone; in questo caso Dybala agirebbe da punta centrale con Cristiano Ronaldo largo a sinistra, i due attaccanti in ogni caso partono favoriti su Higuain a prescindere dal modulo.

I DUBBI DI PIOLI

Stefano Pioli ripropone il 4-3-3 con Piatek centravanti: parte dietro nelle gerarchie Rafael Leao, perché Suso dovrebbe riprendersi il posto come esterno destro e Calhanoglu sarà confermato sull’altro versante. Continua a mancare Musacchio, e quindi ci sarà Duarte al centro della difesa: con lui ovviamente capitan Alessio Romagnoli, a destra il ballottaggio dovrebbe essere vinto da Calabria (su Andrea Conti) e a sinistra giocherà Théo Hernandez, uno dei più positivi in questa parte della stagione. In mediana bisogna ragionare su alcune scelte: il già citato Calhanoglu potrebbe arretrare liberando uno spazio per Rebic nel tridente, mentre il regista davanti alla difesa sembra poter essere Bennacer, a scapito di Lucas Biglia. Come mezzali in questo momento partono favoriti Kessié, che era rimasto in panchina nella partita contro la Lazio, e Paquetà; a rimanere fuori dovrebbe allora essere Krunic, titolare domenica scorsa.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Demiral, De Sciglio, Emre Can, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Chiellini

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Duarte, Al. Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu

A disposizione: Reina, An. Donnarumma, A. Conti, Gabbia, Caldara, Ri. Rodriguez, Krunic, Lucas Biglia, Bonaventura, Borini, Rafael Leao, Rebic

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Musacchio, Castillejo



