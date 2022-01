Probabili formazioni Juventus Napoli/ Quote: Spalletti in emergenza

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: PARTENOPEI IN DIFFICOLTÀ PER IL COVID!

Con le probabili formazioni di Juventus Napoli ci avviciniamo alla partita che sarà al centro dell’attenzione della ventesima giornata di Serie A, anche perché ancora una volta su questa grande sfida sembra gravare una sorta di “maledizione” a causa del gran numero di assenti, soprattutto in casa Napoli. La ripartenza del massimo campionato dopo la pausa natalizia dunque non sarà facile, ma Juventus Napoli conserva sempre grande fascino (sperando che tutto vada nel migliore dei modi).

I bianconeri si erano rilanciati a dicembre sfruttando un calendario piuttosto semplice: la Vecchia Signora aveva chiuso vincendo in casa contro il Cagliari, ma la ripartenza del 2022 si annuncia assai più complicata per la Juventus, che deve dunque fornire risposte di livello. Per il Napoli vale forse il discorso opposto: a dicembre ha battuto il Milan a San Siro, ma ha perso in casa prima con l’Empoli e poi con lo Spezia. Una bella vittoria allo Stadium sarebbe una fenomenale ripartenza, soprattutto considerate le circostanze: tutto questo premesso, scopriamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: CHE MOSSE FARANNO GLI ALLENATORI?

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Napoli presentano diverse difficoltà anche in casa bianconera: ci sono alcuni contagiati dal Covid tra cui spicca logicamente il nome di Chiellini, poi bisogna fare i conti con alcuni infortunati (fra cui Bonucci) e pure con le sirene del calciomercato. Un rebus di difficile soluzione, che Max Allegri dovrebbe risolvere con una Juventus schierata con il modulo 4-2-3-1: in porta Szczesny; evidenti difficoltà in difesa soprattutto per la coppia centrale priva dei campioni d’Europa azzurri, ipotizziamo un reparto a quattro con Cuadrado, Rugani, De Ligt e Alex Sandro da destra a sinistra.

A centrocampo invece ecco Bentancur e Locatelli possibili titolari, con McKennie che di conseguenza rischia di partire in panchina, mentre in attacco Chiesa e Dybala potrebbero essere titolari, affiancando Bernardeschi sulla trequarti alle spalle di Morata, che nonostante le voci di calciomercato dovrebbe essere favorito su Kean come prima punta bianconera.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Gli ospiti sono senza dubbio messi ancora peggio: le probabili formazioni di Juventus Napoli vedono infatti Luciano Spalletti in notevole difficoltà, tra la squalifica di Mario Rui, gli infortunati, i positivi al Covid (che comprendono nomi pesanti fra cui l’aggiunta Fabian Ruiz) e la Coppa d’Africa, altra variabile di questo periodo che in casa Napoli si fa sentire in modo speciale (out Koulibaly, Zambo Anguissa e Ounas), mentre il mercato mette in bilico capitan Insigne.

Con tutte le cautele del caso, ecco che per gli ospiti partenopei si potrebbe ipotizzare un modulo 4-2-3-1 con scarso margine di scelta per Spalletti: Ospina in porta; davanti a lui una difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam; nel cuore del centrocampo la coppia formata da Demme e Lobotka; in attacco ecco Politano, Zielinski e (forse) Insigne in appoggio al centravanti, che dovrebbe essere Mertens.

PRONOSTICO E QUOTE

In attesa delle probabili formazioni di Juvents Napoli, diamo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti i padroni di casa bianconeri. Il segno 1 è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,50 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere il Napoli.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Chiesa, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.



