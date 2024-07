PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NORIMBERGA: QUALI TITOLARI PER IL DEBUTTO DI MOTTA?

Le probabili formazioni Juventus Norimberga ci accompagnano verso l’amichevole di oggi pomeriggio, venerdì 26 luglio 2024, che avrà un sapore speciale dal momento che sarà il debutto di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Il nuovo allenatore si è già presentato alla stampa, ma naturalmente adesso i tifosi vogliono vedere in azione la sua prima creatura, anche perché la Juventus ha aspettato a debuttare nel calcio estivo rispetto a praticamente tutte le altre società di Serie A, facendo crescere ancora di più l’attesa per l’inizio simbolico del nuovo corso.

Sulla carta il cambio è profondo per la Juventus dopo tre anni con Massimiliano Allegri, perché le idee di Thiago Motta sono certamente diverse. L’entusiasmo c’è, anche grazie a una campagna acquisti significativa, adesso si attendono i primi riscontri, anche se naturalmente parliamo di calcio di luglio, per di più contro una rivale che milita nella Serie B tedesca. Il quadro è delineato, ora cerchiamo di scoprire qualcosa in più circa le probabili formazioni di Juventus Norimberga.

UNO SGUARDO A PRONOSTICO E QUOTE

Prima di buttarci sulle probabili formazioni di Juventus Norimberga, diamo però uno sguardo anche alle quote per il pronostico secondo l’agenzia Snai. Ricordiamo che si gioca a Norimberga, quindi i bianconeri sono gli ospiti, ma comunque favoriti perché il segno 2 è quotato a 1,40, mentre poi si sale a quota 4,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Norimberga.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NORIMBERGA

LE PRIME SCELTE DI THIAGO MOTTA

Le probabili formazioni di Juventus Norimberga propongono in verità ancora alcuni dubbi per Thiago Motta, non a livello tattico perché il modulo sarà il 4-2-3-1: sicuro anche il posto per Di Gregorio come portiere, protetto da una linea difensiva con Gatti e il giovane Muharemovic che dovrebbero essere i centrali, con Cambiaso a destra e Cabal a sinistra, anche se l’ex Verona potrebbe giocare anche come secondo centrale e in questo caso potrebbe trovare posto dal primo minuto Djalo.

Quest’ultimo d’altronde potrebbe avanzare anche in mediana, dove però ci attendiamo Khephren Thuram e Locatelli più di Fagioli, che d’altronde potrebbe anche essere avanzato sulla linea dei trequartisti in posizione centrale (l’alternativa è Adzic) mentre i due esterni potrebbero essere Weah e uno tra Sekulov e Soulé. Tutto chiaro invece per quanto riguarda la prima punta, che sarà Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NORIMBERGA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Muharemovic, Cabal; Thuram, Locatelli; Weah, Fagioli, Sekulov; Vlahovic. All. Thiago Motta.