Probabili formazioni Juventus Tottenham/ Diretta tv, De Ligt subito in campo? (ICC)

Le probabili formazioni di Juventus Tottenham fanno riferimento alla prima partita che i bianconeri giocano nella International Champions Cup 2019: siamo a Singapore e la sfida scatta alle ore 13:30 di domenica 21 luglio. Finalmente inizia a svelarsi la nuova squadra a disposizione di Maurizio Sarri, che ha preso il posto di Massimiliano Allegri per iniziare un nuovo ciclo ma proseguire nelle vittorie, provando ovviamente a mettere in bacheca la tanto agognata Champions League. L’avversario di oggi è di tutto rispetto: il Tottenham infatti è la finalista della già citata Champions e ha disputato un’ottima stagione, adesso ha confermato Mauricio Pochettino come allenatore e spera di migliorarsi, magari lottando per il titolo di campione d’Inghilterra. Ci mettiamo dunque in attesa della partita, ma intanto possiamo valutare in maniera più approfondita quali potrebbero essere le scelte dei due tecnici, valutando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Tottenham.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Tottenham viene proposta da Sportitalia, che ha acquistato i diritti per trasmettere tutta la International Champions Cup 2019: appuntamento dunque al numero 60 del vostro televisore, con la possibilità di assistere alla partita anche sul sito www.sportitalia.com – senza costi aggiuntivi – e dunque in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TOTTENHAM

LE SCELTE DI SARRI

Come sarà impostato il 4-3-3 di Sarri per Juventus Tottenham? Intanto, potrebbe giocare anche De Ligt: sebbene sia appena arrivato si è costantemente allenato con l’Ajax, tuttavia gli automatismi dei primi allenamenti “impongono” che i titolari siano Bonucci e Chiellini con Demiral che però potrebbe avere subito campo. In porta ci sarà Szczesny; sulle corsie laterali possibilità di vedere all’opera De Sciglio e Luca Pellegrini con Joao Cancelo che, ancora non certissimo di rimanere, potrebbe avere campo nel secondo tempo. In mediana comanda Pjanic: ai suoi lati per il momento la coppia migliore per presidiare le mezzali sembra essere quella con Emre Can o Matuidi a fare da frangiflutti e Rabiot che si inserisce negli spazi. Davanti, il dubbio riguarda il ruolo di Cristiano Ronaldo: possiamo ipotizzare il portoghese largo a sinistra con Bernardeschi dall’altra parte, questo porterebbe al ballottaggio tra Higuain e Mandzukic per agire da centravanti di ruolo e il Pipita, almeno dal primo minuto, potrebbe avere la meglio.

GLI 11 DI POCHETTINO

Naturalmente la formazione del Tottenham è ancora tutta da definire: volendo pensare a quella titolare avremo in porta Lloris con Vertonghen che viene affiancato a Carter-Vickers, da valutare invece Alderweireld che viene dato in uscita ed è stato proposto alla Roma, che lo sta trattando. Sugli esterni possono giocare Trippier e Danny Rose; la cerniera di centrocampo potrebbe prevedere il nuovo acquisto Ndombélé, che agirà dunque in una linea che potrebbe prevedere l’abbassamento di Eriksen a fare da playmaker della squadra; in questo modo si libererebbe uno spazio nel reparto avanzato con Lamela che potrebbe essere schierato titolare a destra, mandando invece Son Heung-Min sulla corsia mancina. Il trequartista potrebbe quindi essere Dele Alli; Harry Kane potrebbe già avere spazio come titolare da prima punta, eventualmente il suo sostituto sarebbe l’olandese Janssen.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Lu. Pellegrini; Rabiot, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo

Allenatore: Maurizio Sarri

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Carter-Vickers, Vertonghen, D. Rose; Eriksen, Ndombélé; Lamela, Alli, Son Heung-Min; Kane

Allenatore: Mauricio Pochettino



© RIPRODUZIONE RISERVATA