PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TRIESTINA/ Diretta tv, CR7 e non solo: assenti illustri

Nel presentare le probabili formazioni di Juventus Triestina abbiamo inevitabilmente sottolineato che purtroppo il pubblico dello stadio Nereo Rocco non potrà ammirare Cristiano Ronaldo, ancora fermo a scopo precauzionale a causa del lieve affaticamento che già lo ha costretto a vivere solo da spettatore la festa in famiglia di Villar Perosa. Bisogna però aggiungere che non sarà il solo CR7 assente di spicco in Juventus Triestina: tra i bianconeri infatti non sarà della partita nemmeno il nuovo acquisto Aaron Ramsey, che ha solo due allenamenti con i compagni nelle gambe e dunque prosegue a lavorare in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione. Inoltre dobbiamo ancora considerare in dubbio un altro volto nuovo dell’estate della Juventus, cioè Matthijs de Ligt, perché il difensore olandese è alle prese con una vescica ad un piede. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE NOTIZIE ALLA VIGILIA

Juventus Triestina si gioca domani sera alle ore 20.30: le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Nereo Rocco del capoluogo giuliano per l’ultima amichevole del pre-campionato, in vista dell’imminente inizio dell’attività ufficiale, naturalmente in Serie A per la Juventus e in Serie C per la Triestina. Purtroppo non ci sarà Cristiano Ronaldo, ma gli spunti d’interesse comunque non mancheranno per la trasferta a Trieste degli uomini di Maurizio Sarri. Vediamo dunque ora le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Juventus Triestina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo pure che l’appuntamento in diretta tv con Juventus Triestina sarà garantito su Sky Sport Serie A, canale numero 202 della piattaforma satellitare, che metterà a disposizione dei suoi abbonati anche la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TRIESTINA

LE MOSSE DI SARRI

Parlando delle probabili formazioni di Juventus Triestina, abbiamo già accennato all’assenza di Cristiano Ronaldo, perché naturalmente prevale la prudenza dopo l’affaticamento che ha già costretto CR7 a non scendere in campo nella tradizionale partita in famiglia a Villar Perosa. In attacco ci possiamo dunque aspettare un tridente che dovrebbe essere composto da Douglas Costa, Dybala e Cuadrado, ma pure Higuain scalpita per avere spazio in una estate che lo ha già visto molto più protagonista di quanto si potesse pensare. A centrocampo i tre candidati a giocare dal primo minuto sono Khedira, Pjanic e Rabiot, mentre in difesa dovremmo vedere la classica coppia Bonucci-Chiellini più il nuovo acquisto Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. Infine Szczesny in porta: ritorno da titolare dopo avere lasciato spazio a Buffon a Villar Perosa.

LE SCELTE DI PAVANEL

Le probabili formazioni di Juventus Triestina, per quanto riguarda i giuliani, ci parlano di un possibile modulo 4-4-2 per gli uomini di Massimo Pavanel che a dire il vero hanno già giocato due partite di Coppa Italia, con una vittoria contro la Cavese e la successiva sconfitta contro il Perugia che ha causato l’eliminazione. I possibili titolari per la Triestina sono Offredi in porta; Scrugli, Malomo, Lambrughi e Formiconi nella linea difensiva a quattro; anche a centrocampo quattro uomini, che potrebbero essere Procaccio, Steffè, Giorico e Mensah; infine la coppia d’attacco formata da Granoche e Costantino.

IL TABELLINO

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Steffè, Giorico, Mensah; Granoche, Costantino. A disposizione: Rossi, Matosevic, Henrique, Ermacora, Codromaz, Hidalgo, Gomez, Salata. Allenatore: Pavanel.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cuadrado. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Demiral, Rugani, Matuidi, Emre Can, Bernardeschi, Mandzukic, Higuain. Allenatore: Sarri.



