Probabili formazioni Lecce Milan/ Diretta tv: Ibrahimovic è ancora out (Serie A)

Con le probabili formazioni di Lecce Milan analizziamo le scelte da parte dei due allenatori nella partita che si gioca alle ore 19:30 di lunedì 22 giugno: siamo allo stadio Via del Mare, senza pubblico come da disposizioni post lockdown da Coronavirus, e anche per queste due squadre torna il campionato di Serie A 2019-2020. E’ la 27^ giornata, non la prima partita per i rossoneri che hanno già affrontato e perso il ritorno della semifinale di Coppa Italia; per il Lecce invece l’ultima si riferisce ancora all’inizio di marzo, una pesantissima sconfitta interna contro l’Atalanta che ha impedito ai salentini di fare un passo avanti importante verso la salvezza, ancora ampiamente possibile grazie a quelle famose tre vittorie consecutive che hanno anche segnato un record societario in Serie A. Il Milan allo stesso modo aveva perso sul proprio terreno di gioco, battuto a sorpresa dal Genoa: un sanguinoso ko perché i rossoneri stanno inseguendo un posto nella prossima Europa League, e sanno di non potersi permettere passi falsi. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Via del Mare: aspettando che la partita si giochi, vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Lecce Milan.

La diretta tv di Lecce Milan sarà disponibile per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che nello specifico si dovranno rivolgere ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football, che trovate rispettivamente ai numeri 201 e 203 del vostro decoder. In assenza di un televisore sarà ovviamente possibile seguire questa partita con l’applicazione Sky Go, che permette la visione in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN

LE SCELTE DI LIVERANI

Fabio Liverani affronterà Lecce Milan con il 4-3-2-1, piccola variazione rispetto al centrocampo a rombo che è sempre stato il suo marchio di fabbrica: dunque i salentini saranno in campo con una sola prima punta che dovrebbe essere Lapadula (favorito su Babacar), uno degli ex di questa partita. L’altro giocatore con un passato rossonero è Saponara, che invece reclama una maglia sulla trequarti e dovrebbe ottenerla, vincendo il ballottaggio con Falco e Diego Farias; a rimanere fuori a conti fatti potrebbe essere Marco Mancosu, che però ha dimostrato di essere importante per questa squadra. A centrocampo il testa a testa è per la maglia di regista, con Petriccione che sembra poter partire titolare a scapito di Tachtsidis; non sono in discussione le due maglie da interni, ovvero Majer e Barak. In difesa invece mancano Donati e Dell’Orco: Calderoni, autore del clamoroso gol del pareggio nella sfida di andata, giocherà sulla corsia sinistra con Rispoli che agirà dall’altra parte, la coppia centrale a protezione di Gabriel (altro ex) sarà formata da Lucioni e Rossettini.

I DUBBI DI PIOLI

Lecce Milan segna il ritorno di Castillejo e Theo Hernandez, che erano squalificati nel ritorno della semifinale di Coppa Italia: lo spagnolo si posiziona da laterale destro di centrocampo, il francese ovviamente farà il terzino sinistro. Non recupera invece Ibrahimovic: la maglia di prima punta se la “dividono” Rebic e Rafael Leao, nel senso che i due si scambieranno la posizione con movimenti costanti che coinvolgeranno anche Calhanoglu. Stefano Pioli partirà con il 4-4-1-1 e, almeno da disposizione iniziale, il turco sarà il trequartista a supporto di Leao con Rebic dunque largo a sinistra; in mezzo al campo la coppia titolare dovrebbe essere quella formata da Bennacer, che avrà il compito di impostare la manovra, e Kessié. A completare la squadra, ecco gli altri componenti della difesa: Andrea Conti favorito su Calabria per il ruolo di terzino destro, Kjaer che affiancherà Alessio Romagnoli al centro dello schieramento difensivo nel quale Gigio Donnarumma sarà il portiere.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Barak; Saponara, Mar. Mancosu; Lapadula

A disposizione: Vigorito, Chironi, Vera, Paz, Meccariello, Deiola, Tachtsidis, Shakhov, Falco, Farias Babacar

Allenatore: Fabio Liverani

Squalificati: Donati

Indisponibili: Dell’Orco

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; A. Conti, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Rafael Leao

A disposizione: Begovic, An. Donnarumma, Calabria, Musacchio, Gabbia, Duarte, Saelemaekers, Lucas Biglia, Krunic, Laxalt, Bonaventura, Paquetà

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Ibrahimovic



