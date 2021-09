Probabili formazioni Liechtenstein Germania/ Quote, i dubbi di Stocklasa e Flick

PROBABILI FORMAZIONI LIECHTENSTEIN GERMANIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 e tra le mura del Kybunpark di San Gallo la sfida per le qualificazioni ai mondiali del 2022 tra Liechtenstein e Germania: vediamo ora quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni del match. Pure alla vigilia dell’incontro valido per il girone J del torneo, pure vi è grande incertezza, sia sulle mosse di Stocklasa che su quelle di Flick. Il primo dopo tutto deve capire su quali titolari puntare per fare almeno bella figura contro uno dei giganti d’Europa: il secondo invece è al debutto come allenatore della prima squadra della nazionale tedesca e certo abbisogna di tempo, anche per cominciare a imprimere le proprie idee di gioco ai giocatori selezionati.

Dopo ben 15 anni di grandi soddisfazioni (ma pure qualche brutta figuraccia) Joachim Low al termine degli europei ha lasciato ad Hans Dieter Flick, ex allenatore del Bayern Monaco, il compito di seguire la prima squadra nazionale e certo il tecnico classe 1965 è impaziente di fare bella figura. In tal senso non possiamo allora escludere che oggi il ct tedesco possa puntare, almeno dall’inizio, su nomi ben noti, lasciando esperimenti inediti e i più giovani spazio nella seconda metà dell’incontro o anche nelle prossime sfide: pure è difficile dirlo con certezza, visto il gran mix effettuato nei giorni scorsi in sede di convocazione. Andiamo dunque a esaminare da vicino le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Liechtenstein e Germania.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della bella sfida per il girone J non abbiamo dubbi nel consegnare ai tedeschi il favore del pronostico, questa sera. Se poi consideriamo le quote date dal portale Eurobet per l’incontro al San Gallo, vediamo che per l’1×2 oggi il successo della Germania è stato dato a 1.01, contro il più alto 50.00 segnato per l’eventuale vittoria del Liechtenstein, mentre il pareggio vale 11.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIECHTENSTEIN GERMANIA

LE MOSSE DI STOCKLASA

Per le probabili formazioni di Liechtenstein Germania, come abbiamo accennato prima, vi è grande incertezza sulle mosse del ct Stocklasa: il tecnico deve affrontare una squadra temibilissima come è quella tedesca e pure non ha dalla sua tutti i titolari che vorrebbe. In primis il suo numero 1 Buchel, che ha dato forfait all’ultimo: ecco che nel 4-1-4-1 ipotizzato per il Liechtenstein, dovrebbe esserci oggi spazio per Hobi tra i pali, mentre in difesa dovrebbero farsi avanti dal primo minuto Wolfinger e Kaufmann ma anche Hofer e Goppel (anche se Spirig e Malin rimangono a disposizione dalla panchina). Per il centrocampo, a fare da cerniera tra i reparti si farà avanti Sele: saranno poi Frommelt e Noah Frick i centrali, mentre Meier e Yildiz saranno gli esterni in questa parte dello schieramento. Chiudere il quadro in attacco come punta Yanik Frick, andato a segno contro l’Islanda nel turno di marzo.

LE SCELTE DI FLICK

Come accennato, altrettanta incertezza sarà sulle mosse di Flick per la sua prima da allenatore della prima nazionale tedesca: il nuovo ct userà il 3-4-3 o cambierà già modulo? Punterà subito sui titolari per fare bella figura o li risparmierà e darà spazio ai tanti giovani chiamati a sè? Difficile davvero dare risposta a queste domande: possiamo però dire la nostre e ipotizzare un 3-4-3 con diversi big, per iniziare al meglio questa nuova avventura. Sarà allora oggi spazio per Neuer tra i pali, con davanti a sè Rudiger e Klostermann come pure Sule, ma qui non sono da escludere gran stravolgimenti anche in extremis. Per il centrocampo fa gola l’ipotesi di rivedere titolari dal primo minuto Gundogan e Kroos, con Kimmich e Gosens schierati sull’esterno del reparto. In attacco, se Flick vorrà puntare ancora sui titolari più attesi, ecco che la maglia da titolare dovrebbe andare sulle spalle di Havertz, Sanè e Gnabry.

IL TABELLINO

LIECHTENSTEIN (4-1-4-1): Hobi; Wolfinger, Kaufmann, Hofer, Göppel; Sele; Yildiz, Frommelt, N. Frick, Meier: Y. Frick All. Stocklasa

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Sule, Klostermann, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Sanè, Gnabry. All. Flick



