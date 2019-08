Probabili formazioni Milan Brescia/ Diretta tv: ritorno al 4-3-3 per Giampaolo?

Sarà prevista solo domani sera alle ore 18.00 presso lo stadio San Siro la partita del secondo turno del Campionato di Serie A tra Milan e Brescia, di cui ora esamineremo con attenzione le probabili formazioni. Vi è infatti grande attesa per questo derby lombardo e prima partita in casa dei rossoneri di Giampaolo: proprio il club del Diavolo infatti non ha affatto convinto all’esordio in campionato e è assai probabile che il tecnico italosvizzero preparerà qualche novità sostanziale per le probabili formazioni di Milan Brescia. Mister Corini al contrario, non avendo ancora a disposizione Mario Balotelli, dovrebbe confermare quasi in toto gli undici che hanno ben figurato nel match di esordio in questa stagione di Serie A. Le rondinelle dopo tutto hanno convinto in campo contro il Cagliari e di certo l’allenatore non si prenderà rischi inutili in vista di questo match. Andiamo allora a considerare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Brescia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTI TA

La diretta tv di Milan Brescia non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: infatti è una delle gare che sono in esclusiva sulla piattaforma DAZN, dunque i suoi abbonati potranno seguire questa partita della seconda giornata in diretta streaming video attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, sfruttare il collegamento a internet di una smart tv per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BRESCIA

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Milan Brescia Marco Giampaolo potrebbe riservarci qualche sorpresa come il cambio di modulo, con l’abbandono delle due punte e il ritorno al tridente offensivo. Con tale schieramento infatti i bomber Suso e Piatek dovrebbero sentirsi maggiormente a loro agio: con loro domani dal primo minuto come titolari poi non dovrebbe mancare Calhanoglu, pur con Leao e Castillejo a disposizione in panchina. Di conseguenza saranno mosse abbastanza classiche anche in mediana, con il ritorno in campo dal primo minuto di Paquetà e Kessie: potrebbe essere però il volto nuovo del mercato Bennacer il titolare in cabina di regia. Non vi sono invece grandi novità per la difesa dei rossoneri: di fronte a Gigio Donnarumma, ecco infatti la coppia centrale Musacchio-Romagnoli, con Calabria e Ricardo Rodriguez adibiti sulle fasce.

LE SCELTE DI CORINI

Per la partita della seconda giornata della serie A a San Siro Corini ripartirà dal 4-3-1-2 già visto contro il Cagliari solo settimana scorsa, con tante conferme rispetto all’ottimo match vissuto coi sardi. Ecco quindi che in difesa, di fronte al numero 1 Joronen, rivedremo dal primo minuto per le probabili formazioni Milan Brescia, Sabelli e Martella ai lati, con Cistana e Chancellor al centro. Sono poi maglie più che confermate in mediana con il trittico Bisoli-Tonali-Dessena: le uniche possibili novità nel’11 delle Rondinelle arrivano quindi dall’attacco. In avanti il bomber Donnarumma è più che confermato, ma al suo fianco Aye’ e pure sulla trequarti Spalek entrano in ballottaggio rispettivamente con Morosini e Tremolada.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma , 68 R Rodriguez, 13 Romagnoli, 22 Musacchio, 2 Calabria; 39 Parquet, 4 Bennacer, 79 Kessie; 10 Calhanoglu, 19 Piatek, 8 Suso All. Giampaolo

BRESCIA (4-3-1-2): 1 Joronen; 26 Martella, 14 Chancellor, 15 Cistana, 2 Sabelli; 8 Dessena, 4 Tonali, 25 Bisoli; 7 Spalek; 9 Donnarumma, 18 Ayè All. Corini



