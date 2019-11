Probabili formazioni Milan Lazio/ Diretta tv: sarà Correa-Immobile in avanti?

Solo domani sera alla ore 20.45 Pioli e i suoi saranno in campo a San Siro per il match della 11^ giornata di Serie A contro i biancocelesti di Inzaghi: andiamo allora a controllare le probabili formazioni di Milan Lazio. Dopo i primi tre punti vinti sulla panchina rossonera ai danni della Spal nel turno infrasettimanale, siamo davvero curiosi di osservare le mosse di Pioli per le probabili formazioni di Milan Lazio. Il successo infatti potrebbe aver sbloccato mentalmente alcuni giocatori e complice anche il doppio sforzo in settimana, non è da escludere a priori che il tecnico potrebbe lanciarsi in qualche esperimento o dare spazio ad altri volti. Sarà invece turnover ma solo risicato per Inzaghi, che certo non ci riserverà grandi novità per questo big match, da non sottovalutare oltre quanto dice la classifica. Andiamo a controllare le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

LE MOSSE DI PIOLI

Come detto prima, per le probabili formazioni di Milan Lazio non è irrealistico ipotizzare alcune novità nello schieramento dei rossoneri, ma non certo dal primo minuto. Per la formazione titolare infatti Pioli, che conserverà il 4-3-3 classico infatti non dovrebbe uscire dal seminato, benché dovrà chiedere a suoi un nuovo sforzo. Vedremo quindi ancora una volta Romagnoli, Musacchio e Theo Hernandez in difesa, reparto che sarà completato da uno tra Calabria e Conti (anche se l’esperimento Duarte è piaciuto parecchio). Per la mediana allora i primi nomi saranno quelli di Paquetà, Biglia e Kessie, a certo i fan rossoneri non vedono l’ora di rivedere in campo Bonaventura (magari al posto del numero 79 avvero fuori forma). Sarà poi spazio per Suso dal primo minuto in attacco con Piatek e Calhanoglu a completamento del tridente: Castillejo però ha voglia di rifarsi, magari nella ripresa.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sarà leggero turnover per la formazione dei biancocelesti, pur conservando il classico 3-5-2 che siamo ormai abituati a vedere per la Lazio. Ecco quindi che rispetto allo schieramento titolare col Torino vedremo Patric e Felipe in difesa, al fianco dell’inossidabile Acerbi. Per la mediana si fanno avanti invece Lulic e Marusic per l’esterno (anche se è vivo il ballottaggio con Lazzari), mentre al centro la maglia da titolare dovrebbe cadere sulle spalle di Parolo, Milikovic Savic e Luis Alberto. Sulla carta in attacco Inzaghi potrebbe anche puntare sulla coppa Caicedo-Correa ma pare difficile rinunciare in questo frangente a Ciro Immobile, prossimo al gol numero 100 coi biancocelesti: potrebbe essere l’ecuadoriano a sedersi in panca nel caso.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 39 Paquetà, 20 Biglia, 79 Kessie; 8 Suso, 9 Piatek, 10 Calhanoglu All. Pioli

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Felipe, 33 Acerbi,4 Patric; 19 Lulic, 16 Parolo, 21 Milinkovic Savic, 10 L Alberto, 77 Marusic; 17 Immobile, 11 Correa All. Inzaghi



