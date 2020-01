Probabili formazioni Milan Sampdoria/ Diretta tv, panchina per Ibrahimovic? (Serie A)

Con le probabili formazioni di Milan Sampdoria parliamo della partita che, alle ore 15:00 di lunedì 6 gennaio, le due squadre giocano per la 18^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: la penultima di andata potrebbe presentarci anche l’esordio-bis di Zlatan Ibrahimovic tra le fila rossonere, ma soprattutto è una sfida nella quale Stefano Pioli sa di non poter sbagliare, perché i cinque gol incassati a Bergamo pesano ancora tanto sul morale del gruppo e come immagine di una squadra che sembra non riuscire a rialzarsi del tutto. La Sampdoria vuole salvarsi, e con Claudio Ranieri ha assolutamente cambiato passo; la squadra blucerchiata al netto dei risultati ha anche migliorato le sue prestazioni, come dimostra la sfida contro la Juventus pure persa. Ora però dobbiamo scoprire in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco di San Siro, e dunque andiamo a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Sampdoria.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sampdoria verrà affidata ai canali della televisione satellitare, pertanto si tratterà di un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento Sky che potranno seguire questa partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

LE SCELTE DI PIOLI

Ibrahimovic è tecnicamente disponibile per Milan Sampdoria, ma dovrebbe andare al massimo in panchina: tocca ancora a Piatek che sarà regolarmente schierato al centro del solito tridente nel quale Suso e Calhanoglu saranno gli esterni. La buona notizia è il ritorno di Théo Hernandez che ha scontato il turno di squalifica e dunque completerà una difesa ormai classica, con Andrea Conti che ha vinto in maniera definitiva il testa a testa con Calabria e Musacchio che, anche in virtù dell’infortunio di Duarte, non ha rivali come partner di Alessio Romagnoli. In porta va Gigio Donnarumma, a centrocampo importante conferma per Bonaventura che, da quando è rientrato dal grave infortunio, ha scalato le gerarchie del suo allenatore; gli fa compagnia Kessie che sarà l’altro interno, a guidare la squadra in cabina di regia avremo invece Bennacer.

GLI 11 DI RANIERI

Qualche giocatore della Sampdoria non è al top della condizione, ma se non altro Ranieri ritrova sicuramente Quagliarella e dovrebbe contare anche su Ekdal, che si riprende la zona centrale del campo a meno che non sia costretto a dare forfait (nel caso è pronto Ronaldo Vieira). Linetty ormai è un titolare fisso e sta elevando le sue prestazioni, dall’altra parte del campo ci sarà Jankto secondo un centrocampo schierato a tre e che prevede un trequartista, vale a dire Gaston Ramirez. Sicuro titolare anche Gabbiadini, anche perché Caprari è stato espulso nell’ultima giornata prima della sosta e deve scontare la squalifica; avremo poi una difesa comandata dal portiere Audero, con una coppia centrale formata da Omar Colley e Murillo e due terzini che ancora una volta dovrebbero essere Depaoli e Murru.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; A. Conti, Musacchio, Al. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu

A disposizione: Reina, An. Donnarumma, Calabria, Caldara, Ri. Rodriguez, Paquetà, Lucas Biglia, Krunic, Castillejo, Rebic, Ibrahimovic, Rafael Leao

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Duarte

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, O. Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; G. Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella

A disposizione: Seculin, Bereszynski, Chabot, Regini, Augello, Léris, Thorsby, R. Vieira, Bertolacci, Maroni, E. Rigoni, F. Bonazzoli

Allenatore: Claudio Ranieri

Squalificati: Caprari

Indisponibili: A. Ferrari, E. Barreto



