Probabili formazioni Milan Torino/ Diretta tv: Pioli non rischia Tonali e Brahim Diaz

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: CHI IN CAMPO A SAN SIRO?

Si accenderà solo domami sera alle ore 20.45 e tra le mura dello stadio San Siro la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino, di cui ora è tempo di esaminare le probabili formazioni. Siamo dunque super curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Pioli come dell’ex Giampaolo per questa sfida, tenuto conto che le due squadre si sono affrontate per la 17^ giornata della Serie A solo lo scorso sabato 9 gennaio. A pochi giorni, dunque un doppio confronto tra Diavolo e Toro, a cui poi le squadre approdano con animi differenti. In casa rossonera infatti prosegue l’emergenza in infermeria: Pioli anche domani sera giocherà con gli uomini contati in alcuni settori nevralgici dello schieramento.

Non avrà di questo problema invece Marco Giampaolo, visto che in casa granata la rosa è quasi al completo: pure le preoccupazioni in vista della sfida non mancano, complice la prova non eccezionale messa in campo proprio dai piemontesi solo pochi giorni fa. Andiamo allora a controllare quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Torino.

MILAN TORINO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo subito che, come tutte le partite di Coppa Italia, anche la diretta tv di Milan Torino è disponibile in chiaro sulla televisione di stato: l’appuntamento è su Rai Uno, anche eventualmente in alta definizione, con la possibilità di seguirla in mobilità tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video, che la stessa emittente fornisce senza costi aggiuntivi attraverso il sito o l’app di Rai Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

LE MOSSE DI PIOLI

Come accennato prima, per Stefano Pioli sono ancora una volta mosse obbligate per le probabili formazioni di Milan Torino: la lunga lista di assenti (a cui si sono aggiunti Tonali e Brahim Diaz, usciti doloranti da San Siro solo lo scorso sabato sera) non permette al tecnico di fare molto. Ecco che allora senza il giovane centrocampista ex Brescia, nell’4-2-3-1, al centro vedremo ancora avanzato dalla difesa Calabria, al fianco dell’inossidabile Franck Kessie ( che ha giù punito il Toro pochi giorni fa). Alle spalle del duo in difesa, sarà dunque Dalot a prendere il posto del terzino classe 1996 sull’esterno: sull’altra corsia agirà dal primo minuto Theo Hernandez, mentre al centro potrebbe essere spazio per Kalulu al fianco di Romagnoli. In attacco poi Pioli confermerà dal primo minuto Leao (costretto a saltare il prossimo turno di campionato): con lui spazio a Hauge e Castillejo sulle fasce, mentre sulla trequarti, complice l’out di Brahim Diaz, rivedremo dal primo minuto Calhanoglu, di ritorno dall’ultimo acciacco.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Per le probabili formazioni di Milan Torino, Marco Giampaolo potrebbe essere invece tentato ad operare qualche novità rispetto all’11 che è sceso in campo a San Siro per la Serie A solo pochi giorni fa: in panchina non mancano elementi validi da sfruttare. Ecco che allora fissato il 3-5-2, potrebbe essere Zaza domani a fare compagnia dal primo minuto a Belotti, in attacco: il Gallo, contro un rivale come sono i rossoneri sarà titolare inamovibile. Alle loro spalle nell’ampio reparto a cinque dovremmo rivedere poi Lukic confermato al centro, in compagnia di Segre e Linetty: in corsia rimane irrinunciabile Scingo a destra, mentre a sinistra si fa avanti Ansaldi. In difesa pochissimo turnover: Izzo e Lyanco saranno infatti richiamati in campo da titolari, ma con loro dovremmo vedere NKoulou, favorito su Bremer.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kalulu, Romagnoli, T Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leao All. Pioli

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti All. Giampaolo



