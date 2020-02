Probabili formazioni Milan Torino/ Diretta tv: tanti dubbi per Stefano Pioli

Consideriamo le probabili formazioni di Milan Torino, match atteso alle ore 20,45 tra le mura di San Siro e con cui solo domani si chiuderà la 24^ giornata del Campionato di Serie A. Alla vigilia del fischio d’inizio siamo infatti impazienti di conoscere le mosse di Pioli come di Longo per questo scontro diretto: entrambi infatti devono assolutamente vincere domani sera e tornare a guadagnare sonanti punti in campionato, per cui non saranno concessi errori nel fissare l’11 titolare. Ricordiamo infatti che i rossoneri, che pure sono stati impegnati in settimana nel big match contro la Juventus per le semifinali di Coppa Italia, devono ancora mettersi alle spalle il brutto KO subito nel precedente turno nel Derby contro l’Inter. Non di meno i granata, che nonostante il cambio di panchina, non sono ancora usciti dalla crisi di risultati e ora stanno pericolosamente scalando le posizioni in classifica. Andiamo dunque ad esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

LE MOSSE DI PIOLI

Come riferito prima, in settimana ai rossoneri hanno vissuto un importante appuntamento di Coppa Italia, ma pure Pioli non può permettersi di fare turnover domani: sarà dunque complicato fissare le probabili formazioni di Milan Torino. Fissato il modulo 4-4-1-1, ecco che in ogni caso domani vedremo sempre Gigio Donnarumma tra i pali e di fronte non mancherà il capitano Romagnoli, magari affiancato da Kajer: Theo Hernandez e Calabria si occuperanno invece delle fasce esterne (Conti è squalificato). Saranno però ampi ballottaggi nella mediana, dove solo Bennacer pare sicuro della propria maglia: Kessie, Castillejo e Rebic invece sono a rischio dal primo minuto. Per l’attacco irrinunciabile il solito Ibrahimovic, ma dopo la Coppa lo svedese potrebbe accomodarsi in panchina, in favore di Calhanoglu e Leao.

LE SCELTE DI LONGO

Sarà invece il 3-4-2-1 il modulo di riferimento di Longo, che pure in difesa per la 24^ giornata di Serie A, dovrà certo fare a meno di Izzo, fermato dal giudice sportivo. Il reparto difensivo, posto di fronte a Sirigu vedrà dunque domani dal primo minuto Bremer, con Lyanco e N’Koulou. Sono maglie invece già assegnate nella mediana con Lukic e Rincon confermati al centro e il duo Ansaldi-Aina fissato a guardia delle fasce, pur con De Silvestri e Meitè sempre a disposizione dalla panchina. Longo non ha alcun dubbio anche nell’assegnare le maglie da titolari in attacco: pronti dal primo minuto Berenguer e Verdi, come pure Belotti in prima punta, impaziente questo di tornare presto al gol, visto il lungo digiuno.

IL TABELLINO

MILAN (4-4-1-1): 99 G Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kajer, 13 Romagnoli, 19 T Hernandez; 7 Castillejo, 79 Kessie, 4 Bennacer, 18 Rebic; 10 Calhanoglu, 17 Leao All. Pioli

TORINO (3-4-2-1): 39 Sirigu; 36 Bremer, 33 N’Koulou, 4 Lyanco; 15 Ansaldi, 7 Lukic, 88 Rincon, 34 Aina; 21 Berenguer, 24 Verdi; 9 Belotti All. Longo



