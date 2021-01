Probabili formazioni Milan Torino/ Quote: il ritorno di Baselli (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Le probabili formazioni di Milan Torino cosa ci possono dire sulla partita per gli ottavi di Coppa Italia che questa sera andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro? Le mosse dei due allenatori saranno importanti, perché la sfida si gioca in partita secca ed è quindi determinante, tuttavia le attenzioni di Stefano Pioli e forse soprattutto Marco Giampaolo sono rivolte soprattutto al campionato. In Serie A arriviamo curiosamente dalla stessa partita, vinta per 2-0 dai rossoneri sabato sera, un successo utile per ripartire dopo la sconfitta contro la Juventus, mentre il Torino è rimasto fermo in una pessima posizione di classifica. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Torino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Milan Torino. Le quote Snai reputano logicamente favoriti i rossoneri: il segno 1 è quotato a 1,57, mentre poi si sale fino a 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio in caso di segno 2, per chi avesse creduto in un colpaccio del Torino.

LE MOSSE DI PIOLI

Per Stefano Pioli non c’è molta scelta per le probabili formazioni di Milan Torino: la lunga lista di assenti comprende adesso anche Tonali e Brahim Diaz, usciti doloranti da San Siro sabato sera. Il modulo resta il 4-2-3-1, le possibilità di turnover sono ridotte e alcuni cambi sono per necessità. A centrocampo vedremo ancora avanzato dalla difesa Calabria al fianco dell’inossidabile Kessie, condannato a non riposare mai. Sarà dunque Dalot a prendere il posto come terzino destro, mentre sull’altra corsia dovrebbe agire dal primo minuto Theo Hernandez (anche per lui niente riposo), mentre al centro della retroguardia dovremmo vedere Kalulu al fianco di Romagnoli. In attacco poi Pioli confermerà dal primo minuto Rafael Leao, che sarà costretto a saltare il prossimo turno di campionato: alle sue spalle, Hauge e Castillejo saranno gli esterni, mentre sulla trequarti rivedremo dal primo minuto Calhanoglu.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Per le probabili formazioni di Milan Torino, l’allenatore ospite Marco Giampaolo potrebbe operare qualche novità in più rispetto all’undici che è sceso in campo a San Siro solo pochi giorni fa in campionato. Fissato il 3-5-2 come consueto modulo di riferimento, potrebbe essere Zaza a fare compagnia dal primo minuto all’intoccabile Gallo Belotti in attacco oppure a Bonazozli, se il Gallo dovesse riposare. Alle loro spalle nell’ampio centrocampo a cinque dovremmo rivedere Rincon in mezzo, in compagnia delle due mezzali che potrebbero essere Meité e Baselli, il cui ritorno è stato annunciato dallo stesso Giampaolo – ma subito da titolare? Come esterni invece rimane favorito Singo a destra, mentre a sinistra si fa avanti Murru come possibile titolare dal primo minuto. In difesa infine parziale turnover per il Torino: Izzo e Lyanco saranno di nuovo in campo da titolari, ma con loro dovremmo vedere NKoulou, favorito su Bremer, oltre a Milinkovic Savic tra i pali della porta granata.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; R. Leao. All. Pioli.

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meité, Rincon, Baselli, Murru; Zaza, Bonazzoli. All. Giampaolo.



