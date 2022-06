Probabili formazioni Montenegro Romania/ Quote: le mosse dei mister

PROBABILI FORMAZIONI MONTENEGRO ROMANIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Montenegro Romania ci accompagnano verso la partita che questa sera sarà valida per la prima giornata del girone 3 della Lega A della nuova edizione della Nations League. Il Montenegro nella scorsa manifestazione aveva colto l’obiettivo della promozione chiudendo al primo posto in classifica nel girone 1 della Lega C davanti a Lussemburgo, Azerbaigian e Cipro con 13 punti, per conquistare la promozione in Lega B, traguardo prestigioso per una Nazionale piccola come il Montenegro.

La Romania invece è stata terza nel girone 1 proprio della Lega B, con un ampio margine di vantaggio sull’ultimo posto dell’Irlanda del Nord, pur stando alle spalle della Norvegia e soprattutto dell’Austria, promossa con merito in Lega A, obiettivo al quale i rumeni proveranno a dare la caccia anche stavolta. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire qualche notizia in più circa le probabili formazioni di Montenegro Romania.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Montenegro Romania secondo l’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio (naturalmente segno X) oppure fino a 3,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Montenegro.

PROBABILI FORMAZIONI MONTENEGRO ROMANIA

LE MOSSE DI RADULOVIC

Nelle probabili formazioni di Montenegro Romania, disegniamo per i padroni di casa questo possibile modulo 4-4-2 per il c.t. Radulovic; Maijatovic in porta; i quattro difensori Tomasevic, Vujacic, Savic e Vesovic davanti a lui; altra linea a quattro a centrocampo con Osmajic, Jankovic, Raickovic e il laziale Marusic a sinistra; in attacco dovrebbe esserci posto per l’eterno simbolo montenegrino Jovetic e insieme a lui per Krstovic.

LE SCELTE DI IORDANESCU

Sul fronte ospite, ecco quello che ci potrebbero riservare le probabili formazioni di Montenegro Romania per il c.t. Iordanescu, che dovrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il seguente modulo 4-2-3-1: in porta Nita; difesa a quattro con Manea, Chiriches, Rus e Bancu da destra a sinistra; in mediana la coppia composta da Olaru e Marin; infine il reparto offensivo con i trequartisti Puscas, Cicaldau e Mihaila a supporto del centravanti Ivan.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI MONTENEGRO ROMANIA

MONTENEGRO (4-4-2): Maijatovic, Tomasevic, Vujacic, Savic, Vesovic, Osmajic, Jankovic, Raickovic, Marusic, Jovetic, Krstovic. All. Radulovic.

ROMANIA (4-2-3-1): Nita; Manea, Chiriches, Rus, Bancu; Olaru, Marin; Puscas, Cicaldau, Mihaila; Ivan. All. Iordanescu.











