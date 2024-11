PROBABILI FORMAZIONI MONZA LAZIO: CHI GIOCA STASERA AL BRIANTEO?

Attirano la nostra attenzione le probabili formazioni Monza Lazio in vista della partita allo stadio Brianteo oggi, per la dodicesima giornata di Serie A. Il merito è soprattutto di una Lazio che sta marciando a ritmi davvero eccellenti sia in campionato, dove la vittoria contro il Cagliari è valsa il terzo posto, sia in Europa League, dove i biancocelesti di mister Marco Baroni con la vittoria contro il Porto sono rimasti da soli al comando della classifica del girone unico a punteggio pieno.

La Lazio vola, il Monza invece ha bisogno di reagire: gli ultimi due big-match giocati prima contro l’Atalanta e poi contro il Milan hanno portato molti complimenti, tanta amarezza e zero punti ad Alessandro Nesta, che quindi adesso ha estremo bisogno di riscattarsi per rilanciare una classifica che comincia a destare preoccupazione in Brianza. Ecco allora che è facile capire come le probabili formazioni Monza Lazio siano di notevole interesse oggi…

SCOPRIAMO ANCHE LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

La netta differenzia classifica, alla quale abbiamo già accennato nelle probabili formazioni Monza Lazio, spinge le quote Snai per il pronostico in favore degli ospiti. Il segno 2 è infatti quotato a 1,83, mentre poi si sale a quota 3,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse il Monza a vincere oggi al Brianteo.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA LAZIO

QUASI TUTTO CHIARO PER NESTA

Nella sua “partita del cuore”, mister Alessandro Nesta sembra avere un solo dubbio per le probabili formazioni Monza Lazio. Il modulo di riferimento è il 3-4-2-1, con Turati fra i pali protetto dalla difesa a tre formata da Izzo, Marì e Carboni; il centrocampo si apre con Pereira esterno destro, mentre Bondo è favorito su Bianco per affiancare Pessina nel cuore della mediana, completata a sinistra da Kyriakopoulos; infine il reparto offensivo del Monza vedrà sulla trequarti Maldini e Mota (anche se c’è qualche speranza pure per Caprari), titolari dal primo minuto questa sera alle spalle di Djuric.

UN SOLO DUBBIO ANCHE PER BARONI

Non ci dovrebbero essere troppi dubbi nemmeno per l’allenatore ospite Marco Baroni nelle probabili formazioni Monza Lazio. In questo caso abbiamo un modulo 4-2-3-1 nel quale nella difesa a quattro uomini davanti a Provedel giocheranno da destra a sinistra Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares, anche se a destra potrebbe esserci un ballottaggio con Marusic a insidiare l’italiano; nel cuore della mediana ecco Guendouzi e il grande ex Rovella; il reparto offensivo vedrà invece Isaksen ala destra, Dia in posizione centrale e Zaccagni a sinistra, per comporre il terzetto a supporto del centravanti biancoceleste Castellanos.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA LAZIO: IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.