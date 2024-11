DIRETTA LAZIO PORTO (RISULTATO 0-0): GOL ANNULLATO A CASTELLANOS

Già al 4′ viene ammonito Gigot, sanzionato per un intervento su Eustaquio. Al 7′ primo affondo della Lazio, fuga di Tchaouna sulla destra e pallone filtrante per Castellanos, che entra in area ma calcia alto sopra la traversa. Quindi l’argentino segna all’8′, ma partendo da posizione di fuorigioco. Al 14′ ammonito anche Namaso nel Porto per intervento a gamba tesa su Guendouzi. Al 17′ prima conclusione a rete del Porto con un sinistro di Galeno abbondantemente strozzato a lato, al 20′ debole un tentativo da fuori area di Guendouzi che finisce tra le braccia di Diogo Costa, più insidiosa subito dopo una gran botta di Vecino sulla quale il portiere lusitano si accartoccia efficacemente. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA LAZIO PORTO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la quarta partita dei biancocelesti bisognerà essere abbonati a Sky che trasmetterà la diretta Lazio Porto insieme alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Per vivere le emozioni dello Stadio Olimpico di Roma potrete anche seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni salienti di questo match.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Finalmente siamo pronti a vivere la diretta Lazio Porto, che potrebbe confermare il grande momento biancoceleste anche contro un avversario di caratura diversa rispetto a quelli precedenti, anche se in Europa League i Dragoni non stanno avendo il passo atteso. In campionato invece il Porto sta facendo benissimo: la squadra di Vitor Bruno è reduce da sei vittorie consecutive nelle quali ha subito solo due gol a fronte di 20 realizzati, in generale siamo a nove successi e una sconfitta che però è pesante, perché arrivata all’Alvalade nella sfida diretta allo Sporting Lisbona, tra l’altro domenica i Dragoni andranno al Da Luz per sfidare il Benfica. Per ora abbiamo un secondo posto in classifica con 27 punti: ruolino ottimo ma lo Sporting le ha vinte tutte.

Tuttavia il Porto ha l’obbligo di rimanere lì perché l’addio di Ruben Amorim ai biancoverdi potrebbe cambiare gli scenari, adesso però bisogna concentrarsi sull’imminente partita di Europa League e dunque possiamo metterci comodi e leggere insieme le formazioni ufficiali, la diretta Lazio Porto sta per farci compagnia! LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, A. Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Martim Fernandes, N. Pérez, Tiago Djaló, F. Moura; Varela, Eustaquio; Fabio Vieira, Namaso, Galeno; Omorodion. Allenatore: Vitor Bruno (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO PORTO: I TESTA A TESTA

L’affascinante diretta Lazio Porto vivrà tra poco il suo quinto incrocio: purtroppo bisogna dire che ai biancocelesti questa partita abbia sempre detto male, ricordiamo bene la doppia sfida nel 2022 per il playoff di Europa League (il turno dopo il girone) con sconfitta per 2-1 al Do Dragao e il 2-2 dell’Olimpico, con il vantaggio di Ciro Immobile che ava illuso i tifosi e la squadra di Maurizio Sarri prima che Mehdi Taremi (rigore) e Mateus Uribe chiudessero le porte alla Lazio, in grado di segnare in pieno recupero con Danilo Cataldi ma quando a quel punto non c’era più tempo per recuperare, dunque eliminazione amara ma non come quella di 19 anni prima.

In quel caso infatti si giocava la semifinale di Coppa Uefa, la corazzata Lazio era già in disgregazione e l’estate precedente erano partite due colonne portanti come il capitano Alessandro Nesta e il goleador Hernan Crespo, e prima ancora Pavel Nedved. Nonostante tutto la Lazio di Roberto Mancini era arrivata in semifinale, ma era stata travolta: anche qui illusorio vantaggio di Claudio Lopez, poi il Porto di José Mourinho – che in due anni avrebbe vinto appunto Coppa Uefa e Champions League – aveva dominato con Maniche, doppietta di Derlei e rete di Hélder Postiga, controllando benissimo il match di ritorno che si era concluso sullo 0-0. (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO PORTO, BIG MATCH ALLO STADIO OLIMPICO

Lo Stadio Olimpico di Roma si colora di biancoceleste per la diretta Lazio Porto in campo dalle 21,00 per la quarta giornata della fase campionato di Europa League. Di fronte ci saranno due squadre brave in fase offensiva e a caccia di punti per superare questa fase tra i primi otto. La Lazio di Baroni ha vinto le prime tre partite giocate e si trova al primo posto di questa Europa League grazie anche allo 0 a 2 rifilato al Twente nell’ultima partita. Ha vinto l’ultima partita ma si trova a soli quattro punti il Porto di Bruno che ha poi perso contro il Bodo Glimt e pareggiato una partita rocambolesca contro il Manchester United.

LAZIO PORTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di scendere in campo andiamo ad approfondire le probabili formazioni in vista della sfida dell’Olimpico. Baroni conferma il suo 4-2-3-1 con diversi ballottaggi e scelte difficili da fare. Provedel si contenderà il posto con Mandas tra i pali mentre la difesa dovrebbe essere formata da Tavares e Marusic sui terzini con Romagnoli e Gigot come centrali ma con Gila e Patric a cercare minutaggio. Rovella giocherà anche per via della squalifica da scontare in campionato ed affianco a lui ci sarà il ballottaggio tra Guendouzi e Vecino. L’attacco sarà formato da Tchaouna, Pedro e Zaccagni con uno tra Dia e Castellanos in attacco.

Modulo a specchio per Bruno che manderà in campo il veterano Diogo Costa tra i pali con Joao Mario, Zé Pedro, Perez e Moura a completare la linea di difesa. Eustaquio e Varela saranno i due mediani di rottura chiamati a sostenere la fase difensiva. La trequarti offensiva di Bruno sarà formata da Pepe, Vieira e il top player Galeno a sostengo di Samu Omorodion come unica punta.

LAZIO PORTO, LE QUOTE

Passiamo all’analisi delle quote della diretta Lazio Porto andando ad utilizzare le quote proposte da Sisal. I biancocelesti partono leggermente favoriti per via del fattore campo e vedono l’1 a 2,50 contro il 2 per i portoghesi a 2,75 e il pareggio X a 3,25.