Probabili formazioni Monza Vicenza/ Brocchi punta su Gytkjaer-Maric? (amichevole)

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Monza Vicenza: l’amichevole di Lumezzane si gioca alle ore 20:45 di sabato 12 settembre. C’è grande attesa per conoscere ufficialmente la squadra brianzola, che da quando è stata acquisita da Silvio Berlusconi, che ha portato con sé il fidatissimo Adriano Galliani, ha assunto su di sé un hype che è stato confermato dai risultati del campo. Ovvero, un campionato di Serie C dominato e chiuso con una promozione che di fatto non è mai stata in discussione; anche il Vicenza però ha avuto lo stesso percorso anche se senza staccare così tanto le rivali del suo girone. I biancorossi veneti tornano nel campionato cadetto e sperano di restarci a lungo, intanto come i brianzoli hanno già disputato qualche amichevole e hanno ben figurato, sfiorando il pareggio contro la Lazio. Vedremo allora come andranno le cose in campo a Lumezzane, intanto possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano schierare i loro giocatori leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Monza Vicenza.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA VICENZA

I DUBBI DI BROCCHI

Parlando delle probabili formazioni di Monza Vicenza, va innanzitutto detto che Cristian Brocchi ha a disposizione una rosa che non solo è un lusso per la Serie B, ma che in questo momento è anche parecchio ampia; provando a ipotizzare le sue scelte per questa sera, ovviamente il modulo sarà il 4-3-1-2 con Lamanna protetto da due difensori centrali che potrebbero essere Paletta e Negro, spazio invece a Giulio Donati e Carlos Augusto sulle corsie laterali. A centrocampo iniziano i problemi: Fossati in cabina di regia, poi abbiamo l’esperienza di Barillà e la gioventù di Colpani ma senza dimenticarsi di giocatori come Tommaso Morosini, Nicola Rigoni, Armellino e D’Errico, il capitano che può avanzare anche sulla trequarti. Dove però troverebbe pane per i suoi denti, vista la presenza di Chiricò e Iocolano con Nicola Mosti; davanti potremmo vedere i due nuovi acquisti Maric e Gytkjaer fare coppia offensiva, ma Dany Mota e Finotto sono ottime alternative e allora sarà interessante valutare quale sarà la formazione brianzola.

GLI 11 DI DI CARLO

Anche Mimmo Di Carlo è stato confermato: in Monza Vicenza schiera i suoi con il 4-3-3, Bizzotto e Cappelletti a fare da schermo per il portiere Grandi con Ierardi e Beruatto, arrivato in prestito dalla Juventus, che si allargheranno per fare i terzini. Scoppa giocherà come regista davanti al reparto arretrato; insieme a lui i favoriti per le mezzali potrebbero essere Cinelli e Pontisso, senza però dimenticarsi del veterano Luca Rigoni che nell’amichevole odierna si incrocerà con il già nominato fratello Nicola. Da valutare anche il tridente offensivo, perché Di Carlo ha tanta qualità: la prima punta potrebbe essere Gabriele Gori, interessante prospetto dalla Fiorentina, ai suoi lati potrebbero trovare campo capitan Giacomelli e Nalini ma bisogna considerare la presenza di Meggiorini, un giocatore che ha tantissima esperienza anche in Serie A e, almeno sulla carta, dovrebbe essere titolare nella nuova avventura del LaneRossi.

IL TABELLINO

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Paletta, Negro, Carlos Augusto; Barillà, Fossati, T. Morosini; Iocolano; Gytkjaer, Maric. Allenatore: Cristian Brocchi

VICENZA (4-3-3): Grandi; Ierardi, Cappelletti, Bizzotto, Beruatto; Cinelli, Scoppa, Pontisso; Nalini, Gori, Meggiorini. Allenatore: Domenico Di Carlo



