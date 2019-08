Probabili formazioni Napoli Barcellona/ Valverde ancora senza Messi (amichevole)

Si giocherà solo nella notte italiana tra il 7 e l’otto 8 agosto alle ore 1,30 il test match di grandissimo prestigio tra Napoli e Barcellona, di cui ora andremo subito a vedere le probabili formazioni. Per l’amichevole internazionale della pur brevissima tourneè americana a Miami, Ancelotti pare avere le idee ben chiare: l’occasione di giocare contro il Barcellona è troppo importante e di certo il tecnico punterà solo sugli uomini più in forma per fissare le probabili formazioni di Napoli Barcellona. Eppure anche oggi l’allenatore dei partenopei dovrà fare in conto con alcuni assenti di troppo: per fortuna ormai è entrato a far parte dello schieramento azzurro Elmas che di certo sarà di grande aiuto, come pure è già successo nell’ultimo test match contro il Marsiglia. Sarà poi la medesima politica nello spogliatoio di Valverde: via libera ai titolari lì dove acciaccati e assenti lo renderanno possibile. Andiamo quindi ancora una volta a vedere da vicino quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Barcellona.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BARCELLONA

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Per le probabili formazioni di Napoli Barcellona, come detto Ancelotti schiererà dal primo minuto ovviamente coloro che più si sono distinti in questa estate di preparazione alla prossima stagione di Serie A e di coppe, potendo decidere se dare nuova fiducia al 4-2-3-1- o al 4-4-2. Ipotizzando il secondo modulo tattico ecco che tra i pali di certo non mancherà Meret, numero 1 di punta del tecnico di Reggiolo. In difesa però si farà sentire ancora l’assenza di Koulibaly: saranno Manolas e Luperto a giocare al centro, con Hysaj e Ghoulam ai lati, pur con Mario Rui a disposizione. Per la mediana spazio dal primo minuto per Fabian Ruiz di ritorno dalle vacanze e al volto nuovo Elmas: saranno Callejon e Insigne a giocare ai lati. Maglie confermate anche in attacco, con Mertens e Milik.

LE SCELTE DI VALVERDE

Sarà invece il 4-3-3 il modulo di riferimento di Valverde per le probabili formazioni di Napoli Barcellona, dove invece peserà l’assenza di Messi, out per infortunio. In attacco quindi nel tridente del primo minuto dovrebbero agire Griezmann e Dembelè in supporto di Perez, pur con Suarez (in rete contro l’Arsenal) sempre pronto. Nelle retrovie sarà De Jong a gestire il gioco con Puig e Rakitic al suo fianco dal primo minuto. Maglie confermate anche in difesa con Alba e Semedo ai lati e il duo Umtiti-Pique al centro: tra i pali non potrà mancare Neto.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Elmas, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; N. Semedo, Piquè, Umtiti, J. Alba; Puig, De Jong, Rakitic; Griezmann, Perez, Dembelé. All. Valverde.



