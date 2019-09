Probabili formazioni Napoli Cagliari/ Quote: tornano Allan e Callejon (Serie A)

Le probabili formazioni di Napoli Cagliari ci introducono alla partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 25 settembre, dunque in turno infrasettimanale nella Serie A 2019-2020: siamo nella quinta giornata e, dopo la beffarda sconfitta di Torino, il Napoli ha ripreso la sua marcia schiantando Sampdoria e Lecce e, in mezzo, piazzandoci la prestigiosa vittoria contro il Liverpool in Champions League. Il progetto di Carlo Ancelotti rimane dunque ampiamente competitivo, e i punti in classifica sono 9 con il terzo posto; 6 invece quelli di un Cagliari che, partito con due sconfitte, ha poi saputo aprire la sua marcia con due importanti vittorie contro Parma e Genoa, ancor più preziose se si pensa che le due avversarie potrebbero lottare per la salvezza. Naturalmente qui al San Paolo ci si aspetta una vittoria partenopea, ma il campo darà il suo verdetto; nel frattempo noi ci possiamo concentrare su quelle che sono le scelte dei due allenatori per questa partita, andando a leggere in maniera dettagliata le probabili formazioni di Napoli Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente i partenopei sono largamente favoriti nel pronostico di Napoli Cagliari, sanciti dall’agenzia di scommesse Snai: differenza netta tra il valore posto sul segno 1 (1,22 volte la puntata) e quello che accompagna il segno 2 per il successo isolano, che vi farebbe guadagnare una cifra pari a 12,00 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 6,75 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

LE SCELTE DI ANCELOTTI

E’ assolutamente verosimile che in Napoli Cagliari si rivedano i titolari che sono stati risparmiati domenica: Ancelotti dunque dovrebbe riproporre Meret tra i pali, Di Lorenzo a correre sulla fascia destra e Allan in mezzo al campo, con Callejon che si riprende l’esterno. Meno possibilità invece per Manolas, che è ancora alle prese con qualche problema fisico: resta dunque Nikola Maksimovic il favorito per prendersi la maglia di centrale al fianco di Koulibaly, con Mario Rui che dovrebbe completare la difesa giocando sulla sinistra. L’altro centrale in mediana dovrebbe essere Fabian Ruiz; due per la maglia di laterale mancino con Lorenzo Insigne favorito su Zielinski, mentre davanti Mertens viaggia con vantaggio su Lozano che pare nuovamente destinato alla panchina, così come Milik che, visti i tre gol in due gare da parte di Fernando Llorente, rischia di scivolare ancora più indietro nelle gerarchie offensive del suo allenatore. C’è anche la possibilità di tridente, ma i ballottaggi sarebbero gli stessi.

I DUBBI DI MARAN

Le indisponibilità di Nainggolan e Cigarini complicano i piani di Rolando Maran, che in mezzo al campo ha due opzioni: spostare l’ex Marko Rog in cabina di regia oppure confermare il croato sulla mezzala, con l’inserimento di Oliva a fare da perno di una mediana che sarà completata in ogni caso da Nandez. Un ballottaggio anche sulla trequarti dove Birsa appare favorito su Castro (Ionita invece sembra un alternativa per i tre in mezzo), davanti invece non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Joao Pedro e Giovanni Simeone saranno titolari, la loro riserva è Cerri che eventualmente potrebbe avere spazio dal primo minuto nella partita del fine settimana. In difesa salgono le quotazioni di Pinna che dovrebbe avere la maglia da terzino destro; sull’altro lato del campo agirà Luca Pellegrini, al centro del reparto ci saranno Ceppitelli e Klavan che proteggeranno l’operato del portiere Olsen.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, L. Insigne; F. Llorente, Mertens

A disposizione: Ospina, Karnezis, Malcuit, Hysaj, Luperto, Manolas, Ghoulam, Elmas, Zielinski, Younes, Milik, Lozano

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: –

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Oliva, Rog; Birsa; Joao Pedro, G. Simeone

A disposizione: Rafael A., Aresti, Cacciatore, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis, Mattiello, Deiola, Ionita, L. Castro, Ragatzu, Cerri

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: –

Indisponibili: Cragno, Faragò, Cigarini, Nainggolan, Pavoletti



