Probabili formazioni Napoli Milan/ Diretta tv: Gattuso ritrova Koulibaly e Demme

Presentiamo le probabili formazioni di Napoli Milan: la partita è una delle più sentite nella 32^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, e si gioca alle ore 21:45 di domenica 12 luglio. Virtualmente, si tratterebbe di una sfida diretta per un posto nei gironi di Europa League: in realtà così non è, perché come sappiamo i partenopei hanno vinto la Coppa Italia e si sono già garantiti l’obiettivo. Napoli che tra l’altro continua a correre, con la vittoria di Marassi contro il Genoa ha superato quota 50 punti e confermato come il progetto di Gennaro Gattuso sia davvero di qualità, aumentando forse i rimpianti dei tifosi per una prima parte di stagione che invece non è stata all’altezza delle aspettative. Lo stesso si può dire del Milan, che ha decisamente e nettamente cambiato passo: dopo aver incassato cinque gol a Bergamo i rossoneri hanno svoltato, e la vittoria in rimonta contro la Juventus ci ha detto chiaramente che in questo momento è il Diavolo ad essere favorito nel testa a testa con la Roma. Ora però arriva un test davvero complicato; noi aspettiamo che la partita del San Paolo abbia inizio, e nel frattempo vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Milan.

Rientri importanti in casa azzurra: nelle probabili formazioni di Napoli Milan rivediamo infatti Koulibaly e Demme, che erano squalificati mercoledì. Il senegalese si riprende il posto di centrale a protezione di Meret, da valutare chi tra Manolas e Nikola Maksimovic agirà al suo fianco; l’ex capitano del Lipsia invece giocherà come perno centrale in mediana, scalzando il comunque ottimo Lobotka e guidando un reparto nel quale anche Zielinski si riprende una maglia da titolare, e dovrebbe tenerla Fabian Ruiz che è però in ballottaggio con Allan per fare la mezzala sul centrodestra. A completare la difesa dovrebbero essere Di Lorenzo e Mario Rui, anche se Ghoulam spera sempre in un posto; Gattuso inoltre medita di dare finalmente una maglia da titolare a Lozano, il messicano decisivo a Marassi l’ha meritata ma c’è anche Callejon che spera di rientrare dal primo minuto, a sinistra invece Lorenzo Insigne ci sarà. Milik e Mertens si giocano il posto da centravanti: la sensazione è che il favorito possa essere il belga, ma staremo a vedere.

Le probabili formazioni di Napoli Milan sul lato rossonero non presentano grosse sorprese, perché Stefano Pioli ha trovato la quadratura del cerchio e vuole fare meno cambi possibile: per questo sia Saelemaekers che Rebic dovrebbero giocare come esterni sulla trequarti (Castillejo è ancora out) con Calhanoglu che torna titolare dopo lo splendido secondo tempo di martedì. In questo modo ci sarà spazio davanti per Ibrahimovic, che anche segnando poco cambia profondità e cattiveria della squadra negli ultimi 20-25 metri di campo; in mediana invece Kessie e Bennacer sono inamovibili anche perché le alternative non sono tantissime, Krunic e Lucas Biglia sarebbero eventualmente più adatti per un centrocampo a tre ma in questo momento il Milan gioca con il 4-2-3-1, che può diventare 4-4-1-1 in fase di ripiegamento. Dovrebbe andare in panchina anche Bonaventura, che si siederà eventualmente accanto a Duarte: il centrale ha recuperato e potrebbe esserci, anche se solo a disposizione perché la coppia titolare resta quella formata da Kjaer e Alessio Romagnoli, con Gianluigi Donnarumma in porta. Andrea Conti e Theo Hernandez completeranno la formazione rossonera, come terzini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Ospina, Hysaj, Ni. Maksimovic, Luperto, Ghoulam, Allan, Lobotka, Elmas, Younes, Politano, Lozano, Milik

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Malcuit

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; A. Conti, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

A disposizione: Begovic, An. Donnarumma, Calabria, Duarte, Gabbia, Laxalt, Krunic, Lucas Biglia, D. Maldini, Bonaventura, Paquetà, Rafael Leao

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Musacchio, Castillejo



