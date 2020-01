Probabili formazioni Parma Roma/ Quote, Fonseca lancia Kalinic (Coppa Italia)

Scopriamo insieme le probabili formazioni di Parma Roma, gara in programma questa sera alle ore 21.15 allo stadio Ennio Tardini e valida per gli ottavi di finale in gara secca di Coppa Italia. Una delle sfide più interessanti del tabellone, considerando l’ottima stagione della formazione di Roberto D’Aversa e le ambizioni della compagine giallorossa guidata da Paulo Fonseca. Reduce dal successo per 2-0 contro il Lecce, gli emiliani possono contare sul sostegno dello stadio Tardini, dodicesimo uomo più di una volta, mentre la formazione capitolina vuole riscattare le due sconfitte casalinghe patite contro Torino e Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Passiamo ora alle quote di Parma Roma, gara che vede favoriti gli ospiti: Snai quota la vittoria del Parma 3,70, stessa quota del pareggio, mentre il successo della formazione giallorossa è dato a 1,90. I bookmakers prevedono una gara ricca di gol: l’Over 2,5 è quotato a 1,67, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,05. La giocata Gol, ovvero tutte e due le squadre a rete, è data a 1,50. Il Nogol, invece, è dato a 2,20.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA

LE MOSSE DI D’AVERSA

Qualche problema di formazione per Roberto D’Aversa che, oltre a Yann Karamoh, non avrà a disposizione Gervinho. Il grande ex della partita non è stato convocato e sarà sostituito da Mattia Sprocati. In attacco spazio al solito Kulusevski ed a Inglese, appena rientrato da un brutto infortunio. In cabina di regia ci sarà il brasiliano Hernani, supportato da Scozzarella (in odor di rinnovo di contratto) e Kucka. Dietro confermato il quartetto composto da Darmian, Bruno Alves, Iacoponi e Gagliolo.

LE SCELTE DI FONSECA

Rosa ristretta per Paulo Fonseca, che dovrà fare a meno di numerosi calciatori: oltre ai lungodegenti, il tecnico portoghese dovrà fare a meno anche di Edin Dzeko. Non è ancora conclusa invece la trattativa per Matteo Politano e dunque l’esterno offensivo non potrà essere impiegato nel match dello stadio Tardini. Recuperati, invece, Davide Santon e Justin Kluivert. Importanti novità nel reparto avanzato: Nikola Kalinic partira dal 1′, il croato sarà assistito da Cengiz Under, Pellegrini e Perotti. A centrocampo spazio a Cristante, affiancato dal solito Diawara, mentre la difesa è quella titolare. In porta Pau Lopez.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Scozzarella, Hernani, Kucka; Kulusevski, Inglese, Sprocati. Allenatore: Roberto D’Aversa.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Ünder, Pellegrini, Perotti; Kalinic. Allenatore: Paulo Fonseca.



